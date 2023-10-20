中國宣布對石墨實施出口管制　商務部：不針對特定國家

撰文：許祺安
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商務部、海關總署今（20）日宣布，為維護國家安全和利益，將對特定「石墨」物項實施臨時出口管制措施，自今年12月1日起，包含高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，與天然鱗片石墨及其製品（含球化石墨、膨脹石墨等），未經許可不得出口。

石墨具有耐高溫、潤滑、可塑、導電、導熱等優質性能，被廣泛應用於冶金、石油化學、機械工業、電子產業、核能工業和國防等產業。石墨資源目前已被多國列為「戰略性礦產資源」，其中人造石墨是目前應用最廣泛的鋰電池負極材料，在全球新能源汽車高速發展下，動力電池市場熱度高漲，隨之帶動石墨需求保持高速增長。而中國是全球最大的石墨生產國和出口國，今祭出臨時出口管制措施，勢必造成波動影響。

商務部、海關總署20日發布「關於優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告」。內容指出，根據中國法律相關規定，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對商務部、國家國防科工委、海關總署公告2006年第50號「決定對石墨類相關製品實施臨時出口管制措施」中所列的物項範圍進行最佳化調整，並對部分物項實施出口管制。

石墨烯是目前世界上最薄及最堅硬的奈米材料。（視覺中國）

據官方通報，自今年12月1日起，包含高純度（純度>99.9%)、高強度（抗折強度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料及其製品，以及天然鱗片石墨及其製品（含球化石墨、膨脹石墨等）未經許可，不得出口。至於「決定對石墨類相關製品實施臨時出口管制措施」同時廢止。

商務部發言人指出，這次優化調整石墨物項臨時出口管制措施，將先前實施臨時管制的球化石墨等3種高敏感石墨物項正式納入兩用物項出口管制清單；同時，取消對爐用碳電極等5種主要用於鋼鐵、冶金、化工等國民經濟基礎工業的低敏感石墨物項的臨時管制。

發言人表示，對特定石墨物項實施出口管制是「國際通行做法」。中國作為全球最大的石墨生產國和出口國，長期以來，堅定履行防擴散等國際義務，根據「維護國家安全和利益需要」，依法對特定石墨物項實施出口管制，對部分石墨物項實施臨時管制。

「中國對石墨物項臨時管制措施進行全面評估，並作出有進有出優化調整的決定，體現了「統籌發展和安全」的管制理念，有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球供應鏈產業鏈安全穩定，有利於更好維護國家安全與利益。」發言人說道。

最後，發言人進一步補充，稱在此之前，中方已經向相關國家和地區作了通報，且此調整不針對任何特定國家和地區，出口符合相關規定的，將予以許可。

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