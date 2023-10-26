神舟十七號載人飛船11時13分59秒點火升空　發射取得圓滿成功

神舟十七號載人飛船今日（26日）在甘肅酒泉衛星發射中心發射，將瞄準於北京時間11時14分發射升空。執行本次任務的太空人乘組由湯洪波、唐勝傑、江新林3名太空人組成，湯洪波擔任指令長。神舟十七號載人飛行任務是載人航太工程立項實施以來第30次飛行任務，也是第12次載人飛行任務。執行神舟十七號飛船發射的是長征二號F遙十七運載火箭。



早上8時20分，神舟十七號載人飛行任務航太員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行，其後三名航天員從問天閣出發前往發射地點，進入返回艙準備發射。11時13分59秒火箭點火升空。

11點32分，官方宣布，神舟十七號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。接下來，神十六神十七航天員將會師太空。



11時13分59秒，搭載神舟十七號載人飛船的長征二號F遙十七運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射（點圖放大）：

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空間站裏，神舟十六號航天員乘組已經掛上了「歡迎隊友」橫幅：

酒泉衛星發射中心位於甘肅省酒泉市東北地區，佔地約2800平方公尺，地形平坦，人煙稀少，乾燥少雨，每年約有300天可進行發射試驗。

酒泉衛星發射中心現場畫面：

3名航天員已進入返回艙內，進行發射前的準備；發射塔架第四組回轉平台已經打開，工作人員正按照程序進行各項工作：

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8時55分 三名航天員依序進入艙內。

8時45分 三名航天員湯洪波、唐勝傑、江新林抵達甘肅酒泉衛星發射中心。開始進行一系列準備作業。

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神舟十七號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。8時20分，出征儀式開始，三名航天員湯洪波、唐勝傑、江新林從問天閣出發前往發射地點。

▼神州十七號乘組▼

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「以老帶新」 平均年齡最小太空人乘組

經太空站應用與發展階段飛行任務總指揮部研究決定，執行神舟十七號載人飛行任務的太空人乘組由湯洪波、唐勝傑、江新林3名太空人組成，湯洪波擔任指令長。

其中，湯洪波出生於1975年10月，曾於2021年作為首批執行太空站階段飛行任務的太空人乘組成員，親歷了「中國人首次進入自己的太空站」的歷史時刻。時隔2年，他將成為重返「天宮」第一人，見證中國太空站建設的中國速度和中國力量，湯洪波也成為目前為止執行兩次飛行任務間隔最短的中國太空人。

另外，唐勝傑1989年12月出生為甘肅定西人，江新林1988年2月出生河南杞縣人，2人皆是解放軍太空人大隊四級航天員，空軍中校軍階。同時於2020年9月入選成為中國第三批航天員。本次執飛的太空人乘組是太空站建造任務啟動以來，平均年齡最小的太空人乘組。

駐留6個月 首次出艙維修

據悉，本次神舟十七號乘組將與神十六乘組在軌輪換，駐留約6個月，並將首次進行空間站艙外試驗性維修作業。在進一步提升太空站運作效率與故障處置能力的同時，將航天員艙外活動的能力和水平提升到新高度。

神舟十七號載人太空船在軌道駐留期間，神舟十七號太空人乘組將迎來天舟七號貨運太空船、神舟十八號載人太空船的來訪對接，計劃於明年4月左右返回東風著陸場。