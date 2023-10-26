突然加速橫穿艦艏　國防部發美艦挑釁影片：你若不來，我能攔你？

周四（26日）下午，國防部舉行例行記者會，並就美國早前指中國戰機作「危險攔截」作出回應，指美方才是真正的挑釁者、冒險者、攪局者。



美國國防部指控，解放軍軍機在東海、南海空域針對美軍及盟友軍機的「危險攔截」加劇。對此，國防部會上表示，中方當然掌握相關證據影像，並展示了一段影片。

據影片指，2023年8月19日，美軍「約翰遜」號驅逐艦抵近滋擾位南海海域正常訓練的中國海軍海上艦艇編隊，期間，英艦多次採取大角度轉向、急加減速、橫穿中方艦艏等挑釁動作，並危險接近中國海軍艦艇（最近距離3.6鏈，約670米）。美方行徑違反《國際海上避踫規則》、《海上意外相遇規則》、《中美海空相遇安全行為準則》規定，危及雙方一線人員和艦艇安全。

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國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，影片表明，美方才是真正的挑釁者、冒險者、攪局者。類似的影片中方還有很多，但出於時間關係就不一一展示了。他強調，要高度關注事情發生的地點，中美艦機近距離接觸的地點均是在中國周邊海空域，它不是發生在墨西哥灣，也不是在美國西海岸，而是美方跑到中國家門口來挑釁滋事。

「你若不來，我能攔你？」吳謙指，美方想一邊危害中國的國家安全，一邊不受約束地挑釁滋擾，這是不可能完成的任務。中國軍隊始終保持高度戒備，將采取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。