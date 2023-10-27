李克強逝世｜新聞聯播第三條報訃告時長12分鐘　報道排序有鐵律？

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。官方晚上發布訃告，稱李為「黨和國家的卓越領導人」。不過在央視19時播出的《新聞聯播》中，李克強的訃告排在第三條播報。據了解，這是因報道有其常規排名。



是日《新聞聯播》，頭條為中共中央政治局召開會議，審議《關於進一步推動新時代東北全面振興取得新突破若干政策措施的意見》，中共中央總書記習近平主持會議。

頭條為習近平主持中共中央政治局會議。（央視截圖）

第二條則為報道27日下午，國務院總理李強在結束出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十二次會議並對吉爾吉斯共和國進行正式訪問後，乘包機回到北京的新聞。

李克強逝世消息排在第三條，主播在播報中完整讀出訃告，時長12分鐘。訃告提到，李克強的一生，是革命的一生、奮鬥的一生、光輝的一生，是全心全意為人民服務的一生，是獻身於共產主義事業的一生。他的逝世，是黨和國家的重大損失。

據了解，《新聞聯播》報道有其常規排名，便是最高領導人（現為中共總書記、國家主席習近平）的消息會排在第一條播出，之後就是按常委排序（反映在李強回京排在第二條），然後才是前任領導人（前任最高領導人死訊除外）消息。

以前國務院總理李鵬2019年逝世為例，在當年7月23日播出的《新聞聯播》中，頭條為習近平再次會見阿聯酋阿布紮比王儲，然後是李克強在上海考察，再然後是全國政協召開「加強農村基本公共文化服務建設」專題協商會。到第四條才是「中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協訃告，李鵬同志逝世」，時長10分鐘。

前任最高領導人死訊亦會放在頭條。

不過，若是前任最高領導人逝世，則會排在頭條。例如去年11月30日播出的《新聞聯播》中，便是率先播報江澤民因病在上海逝世的消息，期間先是時長達1分鐘的哀樂，然後是中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會、中國共產黨和中華人民共和國中央軍事委員會告全黨全軍全國各族人民書，時長23分鐘。再然後是宣讀江澤民治喪委員會名單，時長18分鐘。第四條是1分多鐘的江澤民治喪委員會公告（第1號），第五則是再播哀樂，達約3分鐘。

至於《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章《在黨的十九屆七中全會第二次全體會議上的講話》，在當日《新聞聯播》排到了第六條播報。