深圳歡樂谷過山車相撞8傷　今明兩日閉園檢查　遊客可全額退款

深圳歡樂谷10月27日傍晚有過山車碰撞，園方稱事故造成8人受傷，均無生命危險，有關設備停止運作。歡樂谷宣布，全園今明（10月28日、10月29日）兩日關閉，展開安全大檢查。10月28日、10月29日已購票的遊客可透過原本購票渠道全額退款。



深圳歡樂谷通報表示，事發於10月27日18時27左右，深圳歡樂谷過山車「雪域雄鷹」項目發生車輛碰撞，造成8人受傷，目前已送往醫院治療，情況平穩，均無生命危險。事發原因正在調查中，該設備已停止運營，園方將進一步對園區所有設備進行全面檢測。

有親歷者描述，當時自己已結束一輪正在下車點下車，前面一輛過山車已出發，但由於彈射動力不足，往後倒退，導致2車相撞。親歷者稱，當他回頭看時，發現前車正快速倒退，其後自己被震飛在地，後車座椅被撞歪。

影片可以看到過山車「雪域雄鷹」發生意外後停擺：

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香港大學深圳醫院服務熱線接線人員10月27日表示，該醫院收治了過山車追尾事故的多名傷者，因「急診室有多人在搶救，現在掛號等待需要時間大約4小時以上。」急救部門則稱，目前主要傷者已送至港大深圳醫院治療，還有部分已轉運到南山醫院及華僑城醫院。

據深圳歡樂谷官網介紹，該項目為2億巨資打造亞洲至高、至長彈射式過山車，2秒提速狂飆，135公里/小時高空疾馳，60米垂直跌落，90秒全程瘋狂心跳，4G最大加速度，上天、入地、下海三棲體驗。

根據深圳歡樂谷網頁所述，涉事的「雪域雄鷹」過山車2012年起開放運作，全長800多米，用2秒提速，最高由60米垂直跌落，時速135公里，全程約1分半鐘。歡樂谷又稱，正調查事故原因，設備已停止營運，園區會全面檢查所有設備。