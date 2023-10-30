雲南邊境小鎮學校因緬甸戰事停課　校方：聽到槍炮聲請找掩體躲避

近期緬甸北部多地爆發激烈戰事。網傳受戰事影響，雲南德宏州瑞麗市畹町中學所有學生放假調休，校方更提醒老師同學聽到槍炮聲時要找地方躲避，以免被流彈誤傷。

10月30日，瑞麗市教育體育局工作人員證實，畹町主城區三所學校周一周二調休，若情況好轉，周六周日將恢復上課。



網傳一張落款為畹町中學的微信截圖顯示，因緬甸棒賽發生戰事，經畹町政府及瑞麗市教體局研判後通知，所有學生放假調休。截圖還提醒各位老師同學不要緊張，聽到槍炮聲時，請找有掩體地方躲避，以免被流彈誤傷。

《極目新聞》報道，瑞麗市教育體育局工作人員回應稱，上述通知屬實。受境外交火影響，畹町主城區的三所學校調休，畹町中學包含在其中，且為周一周二放假調休，若周末局勢平穩，「周末會把課補回來」。

公開資料顯示，畹町鎮位於雲南省西部，德宏傣族景頗族自治州南部，為中緬邊境口岸城鎮。

緬甸北部多地爆發激烈戰事 中國：高度關注 籲停火止戰

《央視新聞》報道，10月27日，緬北臘戌、貴慨等多地的緬軍軍事據點遭武裝襲擊並爆發交火，戰事激烈。此次襲擊由緬甸果敢民族民主同盟軍主導。目前，緬甸軍方、政府尚未對武裝沖突事件作出回應。