中國空間站第五批實驗樣品交付科學家　包括擬南芥植株等實驗樣本

10月31日，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，中國空間站第五批空間科學實驗樣品隨神舟十六號飛船同時返回，並交付實驗科學家。



中國空間站第五批實驗樣品交付科學家。（央視新聞）

本次任務下行19項科學實驗項目共22種樣品，包括肝細胞，蛋白與核酸，擬南芥植株，水稻和擬南芥種子，秀麗線蟲，石生微生物、地衣芽孢桿菌、耐輻射微生物等生命實驗樣品，以及釓鈦鈷、鎳鈦、鐵鎳鈹等合金材料樣品，總重25kg左右。

中國空間站第五批實驗樣品交付科學家。（央視新聞）

據了解，在實驗人員對返回生命實驗樣品基本狀態進行檢查確認後，科學家將對返回生命實驗樣品進行轉錄組測序、代謝組學或蛋白組學檢測等生物學檢測分析，通過與地面比對分析研究，認識重力變化對細胞生命活動的作用規律，發展基於生物力學的空間細胞-組織動態培養新實驗技術，探究重力效應對密碼子起源的影響，解析長周期輻射對線蟲休眠體的影響，尤其是遺傳系統的損傷，分析空間輻射損傷的品質因子，構建空間輻射損傷評估模型，為輻射防護等提供指導。

10月31日下午，生命類樣品轉運至北京中國科學院空間應用工程與技術中心。（央視新聞）

而材料類樣品在返京後，將進行地面樣品、空間樣品的組織形貌、化學成分及其分布差異等測試分析，促進合金材料加工工藝改進與優化，為核電密封、高壓開關觸頭、磁製冷等領域，以及下一代航天發動機、飛機起落架等關鍵材料的製造奠定基礎。