反制美國、加拿大軍艦通過台海　解放軍遣20架次戰機穿越海峽中線

在美國、加拿大軍艦1日聯合通過台灣海峽，解放軍東部戰區抨擊是「公開炒作」後，台灣「國防部」今（3）日表示，自2日上午6時至3日上午6時，累計有20架次解放機逾越台海中線及飛略台灣西南空域，台灣軍方則運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。



台灣「國防部」3日上午發布解放機動態，統計2日上午6時起至3日上午6時止，偵獲共機39架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域20架次）、解放軍艦8艘次，在台海周邊活動。

根據空軍公布的示意圖，1架次彩虹4無人機、2架次BZK-005無人機、4架次蘇愷30戰機、4架次殲10戰機、2架次殲11戰機、1架次運8反潛機、1架次運9通信對抗機、2架次轟6K、2架次殲16戰機、1架次空警500，逾越台海中線及侵擾西南空域。

據了解，解放軍山東號航空母艦編隊群10月26日穿越巴士海峽進入西太平洋後，迄今仍在台灣東南方應變區外一帶；與此同時，美軍驅逐艦、加拿大護衛艦各一艘，則在11月1日晚間起由南向北航經台灣海峽。

台灣「國防部」3日公佈解放軍機動態。（台灣「國防部」）

據了解，解放軍山東號航空母艦編隊群10月26日穿越巴士海峽進入西太平洋後，迄今仍在台灣東南方應變區外一帶；與此同時，美軍驅逐艦、加拿大護衛艦各一艘，則在11月1日晚間起由南向北航經台灣海峽。