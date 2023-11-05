港澳辦嚴厲譴責美國叫囂制裁：自證與黎智英等｢主子與奴才｣關係

美國五名跨黨派國會議員提案，要求將本港49名法官、檢控官及官員列入美國制裁名單。國務院港澳事務辦公室發言人11月5日發表談話稱，對美國國會一些政客叫囂制裁香港官員和司法人員予以嚴厲譴責，對香港官員和司法人員依法履行維護國家安全職責表達堅定支持。



國務院港澳事務辦公室發言人稱，香港官員和司法人員依照香港基本法和香港國安法等法律，對危害國家安全等嚴重犯罪案件行使執法權、檢控權、司法權，履行維護國家安全和香港法治的職責，天經地義、不容置喙。

發言人批評，那些美政客的拙劣行徑只能再次暴露其蠻橫霸道的醜惡和黔驢技窮的虛弱。此狂妄荒謬之舉充分反映出其昧於時代大勢，沉湎昔日幻象的霸權主義迷思。只不過包括中國人民在內的世界人民早已不吃這一套，早已將其所謂制裁視為廢紙一張。那些美政客搞再多把戲，也注定是枉費心機、徒勞無功，更讓世人看穿其色厲內荏的「紙老虎」本質。

發言人表示，那些美政客的拙劣行徑只能做實其與反中亂港分子的罪惡勾連，加快敲響其在港豢養代理人的「喪鐘」。他們這一毫不掩飾、坦露不諱的作為正自證了其與黎智英等危害中國國家安全的反中亂港分子的「主子與奴才」關係，讓人們進一步認清那些反中亂港分子是「為美國而戰」，犯下嚴重罪行，必須依法受到嚴懲。

發言人最後強調，中央政府堅定支持香港全面準確實施香港國安法，堅決維護國家安全、捍衛法治尊嚴，並全力保護特區政府官員和司法人員的合法權益。我們正告那些美政客認清大勢、懸崖勒馬，立即停止種種政治操弄，否則只會搬起石頭砸自己的腳！