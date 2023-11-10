特斯拉中國宣布 Model 3、Model Y漲價

歷經了多次降價潮後，美國電動車巨頭特斯拉宣布部分中國版車型漲價。



特斯拉官方微博11月9日宣佈，中國地區Model 3/Y長續航版售價即日起上調，其中Model 3煥新版長續航版漲價1500元（人民幣，下同），起售價為29.74萬元；Model Y長續航版漲價2500元，起售價30.24萬元。

這是特斯拉半個月內第二次宣佈漲價。10月27日，特斯拉宣佈中國Model Y高性能版售價上調1萬4000元，起售價為36.39萬元。

Tesla 新款Model Y。（Tesla）

內媒《證券日報》報道，目前內地電動車市場競爭加深，大多廠商都在試圖透過降價促銷保持和擴大市佔。在此背景下，特斯拉反其道而行，一方面宣佈車型售價上漲，另一方面，引薦獎勵也開始退出。

今年年初，特斯拉分別在中國、日本、韓國、美國、歐洲等多國和地區大幅降價，涉及Model 3和Model Y等暢銷車型，成為今年前兩季度銷量高增長的主因，也開啟了中國多間車企的價格戰。

中國新能源汽車產業創新聯盟理事高雲鵬認為，產品的價格本就由市場供需關係決定，特斯拉的底氣來源於源源不斷的訂單，公司上調售價應該是與市場供需直接相關。

據特斯拉官方數據顯示，上海超級工廠實際年產能已經從第2季75萬輛，擴產到第3季95萬輛以上。根據最新產能標準，上海超級工廠每30幾秒，就可以下線一輛車。伴隨著煥新版Model 3和Model Y相繼上市，上海超級工廠即使滿負荷運轉，市場依舊供不應求，被外界認為是此次價格調整的重要原因。

在財報數據方面，特斯拉第3季財報顯示，營收234億美元，年增9%，寫下三年來最小增幅；淨利潤為18.53億美元，銳減 44%。毛利率也進一步降至 17.9%，寫下四年來新低。