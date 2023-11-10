全中國首個涉台海事糾紛解決中心成立　將提供一站式法律服務

11月9日，「福建省涉台海事糾紛解決中心」在海絲中央法務區廈門片區正式成立。作為全國首個涉台海事糾紛解決中心，「福建省涉台海事糾紛解決中心」由廈門海事局聯合廈門海事法院、廈門市司法局、廈門仲裁委、船員協會、絲路海運聯盟等11家單位及行業協會共同成立。



據了解，福建省還擁有全國首個涉台海事審判法庭，近三年來共受理各類涉台海事案件約700件，標的金額約14億元（人民幣，下同）。



「福建省涉台海事糾紛解決中心」在海絲中央法務區廈門片區正式成立。（微信）

廈門海事局副局長陳谷介紹，福建省涉台海事糾紛解決中心成立後，將發揮行政、審判、仲裁、行業、調解組織、保險及相關專家隊伍的作用，重點針對船員權益、水上交通事故、沉船或礙航物打撈、各類海商合同履行、海上客運人身損害賠償、港口建設及作業以及涉台新業態等方面的糾紛，為台胞台企提供海事法律咨詢、公益法律宣講、解紛調處等『一站式』法律服務。

據了解，該中心還將探索創新涉台海事法律服務，推動建立涉台海事多元糾紛解決機制，豐富涉台公共法律服務實踐經驗，為兩岸經貿、人員密切交流提供法治保障，增強台胞台企的法治獲得感，助力福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示范區。

截至目前，福建省擁有落戶台資航運企業及涉台船員外派機構27家，每年有超萬人次的大陸船員外派至台資航運企業工作﹔省內現有兩岸直航（『大、小三通』）公司35家、參與運營船舶58艘，直航貨運年均約800航次，貨運量超500萬噸，涉台海上事故調查10餘起﹔在海事部門的積極推動下，集美大學等高校已常態化開展對台船員培訓，創新開展台灣郵輪人才培訓、台灣游艇駕照換發大陸游艇駕駛証等工作。