貴州村超抵港將與港星足球隊踢友誼賽　當家射手：感受到香港熱情

11月10日下午，貴州榕江村超聯隊一行人抵達香港西九龍高鐵站，球隊將在周六（11日）下午3時與香港明星足球隊在香港大球場上演友誼賽。



對於第一次來香港比賽，村超希望之星、全網最關注的新中村當家射手陸金福表示，他感受到香港很熱情，也會享受這一次比賽過程，「希望能把獎盃拿回榕江」。他又分享成為村超球員的心得，表示自己與職業球員的區別在於，他們踢的是快樂足球，以輕鬆的心態來應對，雖然生活層面變化不大，但卻令家鄉的小球員能更熱愛運動、足球這一塊，「如果身體可以，我可以堅持（踢）到六七十歲」。



村超希望之星、全網最關注的新中村當家射手陸金福（圖右一）。（歐嘉樂攝）

貴州榕江村超聯隊團員下午近2時抵達西九龍高鐵站抵港大堂，先由一眾身穿民族服飾的啦啦隊員打頭陣，隨後球員陸續出來，眾人合照留念。不久，香港明星足球隊隊員、藝人陳百祥亦抵達，向團員表達歡迎，並對翌日的比賽表達期盼。

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在現場，「最美村超人」的月寨村村支書李通能向《香港01》表示，自榕江村超舉辦以來，全體村民都有參與其中，所以人的凝聚力、向心力都更加緊密，這是村超舉辦為農村生活所帶來的改變。他相信，通過這一次活動，通過香港此番邀請過來相互交流，榕江的民族文化可以傳播出去。

「最美村超人」的月寨村村支書李通能。（歐嘉樂攝）

他又表示，雖然時間緊迫，但比賽結束後，他們也會借此一次機會，逛逛香港的景點。至於比賽，他強調不管怎樣，都是友誼第一，比賽第二。

對於第一次來香港比賽，村超希望之星、全網最關注的新中村當家射手陸金福表示，他感受到香港很熱情，也會享受這一次比賽過程，「希望能把獎盃拿回榕江」。他又分享成為村超球員的心得，表示自己與職業球員的區別在於，他們踢的是快樂足球，以輕鬆的心態來應對，雖然生活層面變化不大，但卻令家鄉的小球員能更熱愛運動、足球這一塊，「如果身體可以，我可以堅持（踢）到六七十歲」。

朗洞平底村足球隊隊長、同時也是村幹的吳化勇則表示，他們曾與香港明星足球隊在榕江交過手，這次能夠過來香港再次比賽，感到很開心、非常激動，也對獲邀來到感到非常榮幸，香港的人員也非常熱情。

朗洞平底村足球隊隊長、同時也是村幹的吳化勇。（歐嘉樂攝）

他又指，香港對他而言，是一個從小只能在電視上看得到的城市，既然現在有了機會過來體驗，還是希望去一些景點，比如就金紫荊廣場等，去看一看，體驗一下。

對於比賽，他期待雙方都能打出一場精彩的比賽，奉獻給觀眾朋友。吳化勇又表示，有信心香港的朋友能喜歡上村超的魅力，因為8月份是村超吸引到陳百祥等人前來比賽，就是因為村超純粹的一面，以及榕江人民的熱情，因此他很有信心，也希望香港的朋友可以到榕江作客。

由 NEW TV、鳳凰衛視，協辦機構中國香港足球總會、榕江縣足球協會舉辦的「香港明星足球隊 x 榕江村超聯隊」足球邀請賽 11 月 11 日（星期六）在下午3時正在香港大球場熱血開踢。

8月香港明星足球隊曾赴貴州 萬人合唱《鐵血丹心》等多首老歌

今年8月12日，由陳百祥、黃日華、關禮傑、何家勁等數十位香港明星組成的香港明星足球隊與多彩貴州聯隊的友誼賽在貴陽奧林匹克體育中心打響。賽後，香港藝人獻唱多首老歌，令足球賽秒變演唱會現場，引萬人合唱。

當晚，賽場吸引了數萬球迷前來觀戰助威，最終雙方以3:3的比分握手言和，73歲的陳百祥獲得本場比賽最佳球員稱號。

港星足球隊8月去貴州踢友誼賽：雙方以3:3的比分握手言和