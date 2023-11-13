蘇州毒地風波｜120萬買入單位叫價85萬都賣不出　業主抗議促退款

上海陸家嘴集團因買下江蘇蘇州一批「毒地塊」，日前控告賣家蘇鋼集團並索償100億（人民幣，下同）。有涉事地塊的小區住戶稱，「住在這裏以後身體健康難以預料，目前最大訴求就是退房」。也有人表示120萬買的單位現在85萬也沒人要。網傳更有業主拉橫幅請願，要求退款。



綜合內媒《都市快報》、《封面新聞》、《極目新聞》等報道，涉事的綠岸項目中錦繡瀾山有3個住宅小區，分別是繡庭、錦園和峰譽亭。繡庭小區地處有污染爭議的12號地塊，目前停工，錦園、峰譽亭位於未受污染的14和15號地塊。但錦園、峰譽亭兩個小區的業主稱，小區距離有污染地皮太近，目前進退兩難。

有錦園的業主表示，距離錦園不到50米的距離就被檢測出有毒物質，這種情況下他們實在不敢入住。該業主稱，當時買的時候是每平方米2.6萬元的145平方米大戶型，總價是370萬，首期付了100多萬，現在每個月都要還一萬多的貸款。現在只能另外租一個單位讓老人和小孩去住，自己和老公繼續住在那裏。

該業主感嘆說：「躲開了期房萬一爛尾的機率，躲開了小開發商修建的房子質量不過關，最終給自己選擇了一個有毒的房子。」

也有住在峰譽亭的居民表示，現在小區業主也有人考慮賣樓，原先120萬元買來的單位，85萬元也賣不掉，「現在正是風口浪尖，肯定不容易賣的」。

有業主表示，「不讓賣、不讓租、不讓退，這就是現在錦繡瀾山兩個小區的現狀」。該業主表示，單位是當時為了結婚買的，結完婚入住後不久就了解到這邊土地「有毒」的事情，原本根據計劃要小孩的事情也就隨之拖延了下來。

目前房屋交易平台上已經下架了上述兩個小區的房源，內媒記者聯繫中介也得到回覆稱現在沒辦法買，對於租樓，該中介也推薦附近幾個小區，不再介紹這個小區。

11月4日，陸家嘴集團自發公告稱，其花費超85億元鉅資、經過222輪競價拿下蘇州綠岸房地產開發有限公司95%股權後，發現其核心資產地塊部分區域存在嚴重污染風險，因土壤污染問題，陸家嘴及其下屬子公司將多家蘇州政府機構、事業單位及國有企業告上法庭，涉案金額100.44億元，目前已立案。

11月10日，對於蘇州綠岸項目「毒地」的糾紛，公眾號「蘇鋼集團」發表情況說明稱，在轉讓股權時，其已如實披露，提示了相關區域可能存在土壤污染風險並質疑陸家嘴施工作業不規範造成二次污染的行為。