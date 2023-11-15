國台辦回應「藍白合」：和平發展交流合作是台灣主流民意

藍白合政黨第二次協商今日上午十時（11月15日）舉行，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜一同討論國民黨與民眾黨合作台灣大選事項，並在台灣的前總統馬英九的見證下達成共識。



大陸國台辦發言人朱鳳蓮同日回應對「藍白合」的看法表示，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意，兩岸同胞應攜起手來，順應歷史大勢，堅持「九二共識」，反對「台獨」，推動兩岸關係重回和平發展的軌道。



據早前報道，藍白合政黨第二次協商的共識聲明顯示，將由馬英九、國民黨、民眾黨各推薦一位民調統計專家，檢視評估11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由侯友宜和柯文哲配得一點。11月18日週六上午，由馬英九基金會公布結果。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

據雙方達成的協商共識內容，「藍白合」後，兩黨共同組成競選委員會，全力輔選總統副總統候選人，及兩黨推薦立法委員候選人，不分區政黨票由各黨各自努力。

另外，在馬英九的見證下，兩黨承諾為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府，除國防、外交、兩岸由「總統」決定外，其餘部份原則上依照各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。