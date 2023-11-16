新一代海洋水色觀測衛星成功發射　實現地球深空等360度全景｢看｣

今日（16日）11時55分，中國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙/遠征一號S運載火箭，成功發射新一代海洋水色觀測衛星，發射任務圓滿成功，標誌著中國海洋水色系列衛星正式升級到第二代觀測體系。本次發射為長征系列運載火箭的第497次發射。



新一代海洋水色觀測衛星由中國航天科技集團有限公司五院抓總研製，是世界首顆針對全球多種水體、采用多種探測手段的高精度海洋水色觀測衛星，可實現對全球大洋、近海、近岸及島嶼、港口的水色、水溫、海冰、懸浮物質、水生態環境等要素的大範圍連續動態監測，為中國主要航道、海上熱點地區、重要港口等提供及時的遙感信息服務。

今日（16日）11時55分，中國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙/遠征一號S運載火箭，成功發射新一代海洋水色觀測衛星。（中國航天科技集團）

據悉，新一代海洋水色觀測衛星本次搭載的海岸帶成像儀，能夠提高陸海邊界區域各種觀測要素的觀測精度。航天科技集團五院專家介紹，海岸帶成像儀擁有9個譜段，用1個全色譜段和8個多光譜譜段同時觀測，對雜散光的抑製能力強，觀測的景物亮暗動態範圍大，海洋水色、陸地生態、極地冰川等各種目標都可以「看」得明明白白。

今日（16日）11時55分，中國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙/遠征一號S運載火箭，成功發射新一代海洋水色觀測衛星。（中國航天科技集團）

該衛星還搭載了可360度旋轉掃描的水色水溫掃描儀，首次採用了望遠鏡整體旋轉的掃描成像技術，實現對地球、太陽、月亮、深空的360度全景「看」，進而用這些觀測數據來更好標定對地成像的精準度，確保八年在軌壽命期內數據穩定。

未來，新一代海洋水色觀測衛星01星將與已成功發射的海洋一號C、D衛星在軌組網運行，進一步提升中國海洋遙感衛星應用能力，促進國家海洋水色遙感業務持續發展。