農業農村部：在符合相關規定前提下　推動台灣石斑魚釋迦輸陸

農業農村部總經濟師魏百剛周五（18日）針對台灣石斑魚、釋迦輸陸一事表示，大陸將在符合相關規定的前提下，為台灣石斑魚等農產品輸陸提供幫助。同時積極有序推進台灣釋迦包裝廠和果園註冊審核工作，為輸陸做好準備。



農業農村部周五宣布「2023年海峽兩岸現代農業博覽會」及「海峽兩岸花卉博覽會」將於11月30日至12月2日同時在福建省廈門市舉行，在記者會上，魏百剛表示，大陸一直都是非常歡迎台灣農漁產品輸入中國大陸，特別是這幾年輸入量不斷加大，2022年就有840多萬噸，而且還是在新冠疫情期間。

他又引述國台辦發言人朱鳳蓮周三（15日）的說法，指大陸明確將在符合相關規定的前提下，為台灣石斑魚等農產品輸入提供幫助，並積極有序推進台灣番荔枝（釋迦）包裝廠和果園註冊審核工作，為番荔枝輸入做好準備。

對於「2023年海峽兩岸現代農業博覽會」及「海峽兩岸花卉博覽會」，魏百剛表示，舉辦的重要目的是宣傳推介兩岸優質特色農產品，促進貿易往來。官方資料顯示，上述兩項博覽會由農業農村部、國務院台灣事務辦公室、中國國際貿易促進委員會、中國食品工業協會共同主辦，廈門市政府、漳州市政府、中國農業電影電視中心、海峽兩岸農業交流協會、海峽經濟科技合作中心承辦。