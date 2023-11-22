富士康虛假計稅輕罰2萬元　民進黨立委：郭台銘退選機率很高

富士康集團旗下的富聯科技（武漢）有限公司因編造虛假計稅依據，違反稅收徵收管理法等，被國家稅務總局武漢市稅務局第二稽查局擬罰款2萬元（人民幣，下同）。對此，有民進黨人士發表評論，指稱北京先前藉由向富士康查稅，以施壓鴻海創辦人郭台銘退出台灣總統選舉，如今處以輕罰，「現在看來郭台銘的退選機率很高」。



據天眼查App 11月21日消息顯示，這宗事件的處罰事由稱，當事人將部分非直接從事研發人員費用列入研發人員人工費用，加繳扣除。其中，2021年度涉及8人費用88萬餘元，2022年度涉及15人費用105萬餘元。依規定，當事人企業所得稅超範圍加繳扣除的研發費，應調增為應納稅所得額。

因此，稅務總局武漢市稅務局對富士康以編造虛假計稅依據，違反稅收徵收管理法為由，處以罰款2萬元。

富士康旗下企業月前遭中國官方相關單位稽查稅務、土地等訊息引起關注，網絡有各種推測。（微博＠鳳凰網科技）

回顧內媒《環球時報》10月22日報道，內地稅務部門對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查和用地情況調查，台灣輿論甚多解讀，北京此舉意在向郭台銘施壓，迫使他退出總統大選。

與此同時，期間也有網上傳聞，稱富士康遭查稅，恐將補稅1800億、面臨2萬個足球場大土地收歸國有的處境，引得富士康出面闢謠。

對於稅務稽查結果，富士康被「輕罰」2萬元結果，民進黨立委洪申翰評估，北京先前藉由向富士康查稅，以施壓鴻海創辦人郭台銘退出總統選舉，如今鬆手輕罰，「現在看來郭台銘的退選機率很高。民進黨立委林楚茵則稱，大動作查富士康的稅，最後裁罰金額僅人民幣2萬元，「可見恐嚇意味比較濃厚」。