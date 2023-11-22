內媒：中遠海發原董事長劉沖被帶走　涉中海集團上市子公司借殼案

內媒財新網22日報道稱，中遠海運發展股份有限公司（下稱中遠海發）的原董事長劉沖11月7日被帶走，且辦公室已被查封，可能牽涉幾年前中海集團旗下另一家上市子公司的借殼案。



中遠海運發展股份有限公司原董事長劉沖。（網絡圖片）

就在11月21日，中遠海發公告稱，公司董事會近日收到董事長、執行董事劉沖的書面辭呈。劉沖因個人原因申請辭去公司董事長、執行董事、法定代表人、董事會執行委員會主席、投資戰略委員會主席及提名委員會委員職務。辭任後，劉沖將不再擔任公司及下屬企業任何職務。

劉沖還擔任光大銀行、信達資產、招商證券三家公司的非執行董事。11月21日，三家公司同時公告，劉沖因個人事務不能投入充足時間履行職務，已提出辭任非執行董事。

根據中遠海發2022年年報，劉沖歷任中海（集團）總公司結算中心廣州分部副主任、中海集團物流有限公司副總經理、中海（海南）海盛船務股份有限公司總會計師、中海集裝箱運輸股份有限公司總會計師、中海集團投資有限公司總經理、中遠海發執行董事和總經理。

中遠海發是央企中國遠洋海運集團有限公司旗下專門從事航運物流產融服務的公司，是中遠海運集團旗下核心產業之一。中遠海發主要從事航運租賃、集裝箱租賃及集裝箱製造業務，同時拓展航運物流產融服務等。