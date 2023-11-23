字節跳動日均進賬21億元　張一鳴可能成為中國第一位世界首富

「張一鳴可能是中國第一個世界首富」的話題，11月22日登上網絡熱搜，引起內地網友熱議。



近日，有媒體發文分析稱，字節跳動創辦人張一鳴以2450億元（人民幣，下同）財富位列國內富豪榜第五，但一旦字節跳動整體上市，張一鳴可能成為中國最有錢的人，財富值可能是萬億以上人民幣。

字節跳動創辦人張一鳴。（視覺中國）

內媒《快科技》22日報道，字節跳動今年上半年總營收是410億美元，已將騰訊大幅甩開，換算成人民幣，即便下半年業績零增長，字節跳動全年收入也將高達7830億元人民幣，意味著其每天至少進賬21億元。

同時，字節跳動旗下的TikTok去年的月活用戶為14億，預計今年將突破18億，美國是Tik Tok用戶最多的國家，3億多人口的美國有超過1.5億活躍用戶。

雖然月活人數持續暴漲，但Tik Tok在海外的商業化探索上，遠比國內謹慎。

TikTok標誌：圖為2022年2月15日，路透社拍下的一張Tiktok的設計圖片。TikTok是抖音海外版，母公司是中國字節跳動。 （Reuters）

字節的海外業務營收雖然只占集團的20%，但其已將google、臉書在美國的廣告收入份額擠佔到50%以下，如果未來字節發力的話，其海外廣告營收還會有更大的增長空間。

此外，去年福布斯全球富豪榜上，張一鳴的財富值為500億美元，主要依據張一鳴20%左右的持股比例和字節2000億美元的估值推算而來。

騰訊競爭對手「字節跳動」旗下的中國新媒體平台「今日頭條」曾於2016年提出收購Reddit，但最後不成功。（視覺中國）

但目前，字節的使用者規模和業績營收，已經達到可以對標Meta的地步，而Meta最新市值約8550億美元，若未來字節跳動全面上市，持股20%左右的張一鳴，財富有望超過1700億美元，這將是12000億人民幣。

按照當前富豪榜來算，張一鳴將成為國內最富有的人，甚至也能搶走貝索斯、馬斯克的排名，衝擊世界首富的位置。