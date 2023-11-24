中信集團董事長朱鶴新接替潘功勝　出任國家外匯局黨組書記

據國家外匯管理局網站消息，國家外匯管理局11月24日召開幹部會議，中央組織部宣布，國有金融集團中信集團董事長朱鶴新出任中國人民銀行黨委委員、國家外匯管理局黨組書記。免去潘功勝同志的國家外匯管理局黨組書記職務。



潘功勝早於7月已接替易綱，出任中國人民銀行行長、黨委書記，但仍兼任外匯局局長職務。



儘管這項最新人事公告僅公布黨職，局長、副行長職務尚未有更動，但已意味朱鶴新可望出任外匯局長，外匯局有望結束由人行行長兼任的過渡狀態。

中組部24日宣佈，中信集團董事長朱鶴新出任國家外匯管理局局長。（資料圖片）

據官方簡歷，朱鶴新生於1968年3月，長期在金融系統任職。朱鶴新1991年畢業於上海財經大學，長期在交通銀行工作，歷任交通銀行南通分行副行長、蘇州分行行長、南京分行行長，2009年出任交通銀行江蘇省分行行長。

2010年，朱鶴新調任交通銀行公司業務總監兼北京管理部常務副總裁，一年後，朱鶴新同時擔任北京市分行行長，並擔任交通銀行黨委委員。2013年，朱鶴新任交通銀行副行長兼北京管理部總裁、北京市分行行長，2014年卸任北京市分行行長職務。

2015年，朱鶴新離開工作了22年的交通銀行，調任中國銀行副行長，任職一年後職務再次調整。2016年，朱鶴新調任四川省副省長，負責金融、商務、投資促進、外事僑台、工商行政管理、民營經濟、服務業等工作。

2018年，朱鶴新調任中國人民銀行副行長，2020年3月任中信集團黨委書記、董事長。

朱鶴新是第二十屆中央候補委員。

據官網介紹，國家外匯管理局為副部級國家局，內設綜合司（政策法規司）、國際收支司、經常專案管理司、資本專案管理司、管理檢查司、儲備管理司、人事司（內審司）、科技司等8個職能司（室）和機關黨委，設置中央外匯業務中心、外匯業務資料監測中心、機關服務中心、外匯研究中心等4個事業單位。