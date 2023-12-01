國家統計局點名陝西、貴州部分地區：追求排名政績助推統計造假

「統計微訊」微信公眾號11月30日公布國家統計局2023年專項統計督察組針對陝西、貴州回饋的統計督察意見，直接點名在陝西省部分，有的市縣黨政領導幹部尚未認知到統計造假的極端危害性，更明言有的地區過度追求數據排名，政績、考核壓力而助推統計造假；部分地方縣級政府部門則以調度經濟名義而調度統計數據，干預統計報送。



今年7月25日至8月7日，國家統計局2023年專項統計督察第1督察組對陝西省展開專項統計督察，直言地方表現與「深入貫徹落實習近平總書記關於防治統計造假重要講話和指示批示精神仍有差距」，防治統計造假的思想共識尚未完全形成；點名地方黨委政府和有關部門樹立和踐行「正確政績觀」方面尚存短板，存在過度追求資料排名，政績衝動和考核壓力等情況，助推統計造假。

中共百年來成功的地方無疑是執政的官員意識到人民才是考官的道理，為政者面對人民必須有如趕考一般着急的心態，不應有所怠慢。（路透社）

與此同時，第5督察組另評價貴州省統計工作存在若干問題，主要表現在有的地區對統計造假問題嚴重性及其背後深層次原因認識不到位，違規干預統計工作問題仍有發生。同時推動統計督察和國家統計執法檢查回饋問題整改不夠有力，一些統計違紀違法案件責任人責任追究不及時、處分處理「寬鬆軟」，統計造假「一票否決制」落實不到位，部分地區專項治理行動不及時、打折扣。

根據內媒《澎湃新聞》報道，2019年以來國家統計局先後對31個省（區、市）、新疆生產建設兵團和12個國務院部門開展統計督察，實現了對省級地區黨委和政府常規統計督察全覆蓋。

今年7月，國家統計局組建督察組先後對河北、黑龍江、河南、湖南、貴州、陝西等6省進行專項統計督察，這也是首次專項統計督察。時至11月13日，2023年常規統計督察動員部署會在北京召開。在動員部署會之後，四川、雲南、廣西等省份，也迎來了統計督察組。