今明兩天或再現地磁暴　對人類生活有影響嗎？

近日國內多地出現極光。據國家空間天氣監測預警中心發布的消息，12月1日至2日曾發生大地磁暴，預計未來3天，12月4日至5日可能出現小到中等地磁暴，其餘時間地磁活動平靜到活躍。

據介紹，地磁暴對航空、航天、衛星、導航等方面有直接影響，但對普通人的生活基本沒影響，市民無須多慮。



國家空間天氣監測預警中心的最新監測和預報，受太陽冕洞高速太陽風和12月1日太陽日冕物質拋射（CME）的共同影響，12月4日可能發生小到中等地磁暴。

深圳市天文台工作人員王棟介紹，地磁暴與太陽活動的強度密切相關。每11年，太陽都會開啟伴隨着劇烈的太陽活動、地磁暴以及大量的放射線的新太陽周期。

今年開始逐漸進入太陽活動的高峰年，隨着太陽活動爆發的增多，地磁暴也會相應增多。明年到後年是第二十五個太陽活動周期最劇烈的年份，出現電磁暴情況可能會更多。

據介紹，地磁暴會直接影響衛星、航天器、電網、導航等系統的正常運行。王棟表示，地磁暴會干擾無線電和雷達的電離層擾動，使導航所用的羅盤顯示異常。地磁暴能波及全球，持續達幾小時到幾天。

磁暴發生時，會引發短波通訊特性失常，情況嚴重時可能使短波通訊完全中斷；還會產生噪聲掩蓋通訊時的正常訊號，甚至使通訊中斷；也可能使高壓電線產生瞬間超高壓，造成電力中斷。

王棟指出，中國主要處於中緯度地區，「雖然地磁暴會對通訊和衛星定位產生一定的影響，但這種影響通常是短暫的，不會有太大困擾」。

這幾天發生的地磁暴，是今年繼2月27日、3月23、24日、4月23、24日、9月19日，第7次發生大地磁暴級別的地磁活動。

12月1日下午5時至12月2日上午8時，受太陽日冕物質拋射（CME）爆發影響，地球出現3小時Kp為7的大地磁暴，3小時Kp為6的中等地磁暴，以及9小時小地磁暴，目前地磁活動還在持續中。

Kp指數即全球磁場指數，其反映的是每3小時地球磁場活動的情況，數值愈大對應的地磁活動愈強。