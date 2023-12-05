教育部：指導有發熱、咳嗽等癥狀師生及時就診　不帶病上課上學

12月4日，中國教育部發文，針對冬春季節多種流行性疾病行期重疊、流行峰值交替等情況，各地教育部門及學校要做到高度重視多病共防、加強監測預警干預、強化日常健康教育等，指導有發熱、咳嗽等癥狀的師生做好防護、及時就診、規範治療、科學用藥，不帶病上課上學。



近日，教育部印發《關於做好冬季學校流行性疾病防控工作的通知》，部署各地教育行政部門和學校切實做好冬季流行性疾病防控工作，保障師生健康和正常教育教學秩序。《通知》重點強調了六方面工作要求。

一是高度重視多病共防。充分認識做好當前冬季流行性疾病防控的工作形勢和重要意義，堅持底線思維和多病共防，針對可能出現的多種流行性疾病流行期重疊、流行峰值交替的情況，因時因勢因地做出科學有效應對，紮實落實各項防控措施，盡最大可能保障師生生命健康安全。

二是加強監測預警干預。加強疫情監測體系建設，重點落實中小學校、幼兒園晨午檢制度、傳染病疫情報告制度、因病缺勤缺課追蹤登記制度。針對當地學校呼吸道傳染病發病情況主動與衛生健康、疾控部門會商，加強信息互通，協同開展風險研判和預測預警，指導學校做到科學精準應對。

三是強化日常健康教育。開展全覆蓋、多形式的新冠感染及其他冬季流行性疾病防控知識宣傳。引導師生深化「每個人是自己健康第一責任人」理念，科學佩戴口罩，保持勤洗手、常通風、註意咳嗽禮儀，適度參與鍛煉，提高健康素養和自我防護能力。加強家庭防疫指導，配合有關部門做好兒童青少年流感、肺炎球菌等疫苗接種宣傳引導。指導有發熱、咳嗽等癥狀的師生做好防護、及時就診、規範治療、科學用藥，不帶病上課上學。

四是加強患病學生服務。完善應對預案，做好線上線下教學有序銜接，對因病缺勤的學生，指導利用豐富的線上教學資源居家學習。對學生患病期間的作業可不做硬性要求。結合呼吸道疾病病程特點，引導家長讓患病學生充分治療和休息，切實科學作出返校上課安排。

五是做好物資保障。會同衛生健康和疾控部門，科學預測預判可能發生的疫情，動態調整防疫物資儲備，保障醫療和生活物資供應，提高醫療服務保障水平。

六是狠抓責任落實。會同衛生健康和疾控部門，強化對冬季流行性疾病防控工作的組織領導和督促檢查，統籌推進，齊抓共管，確保各項防控措施落實落細落到位。