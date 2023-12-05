今年3季全球半導體設備銷售大跌　唯中國市場暴增4成

日本半導體製造裝置協會（SEAJ）近日公布統計資料顯示，2023年第3季全球半導體製造設備銷售額較去年同期下滑11%至256億美元，已連續2季陷入萎縮，且創下4年來最大降幅。然而，半導體設備在中國市場的銷售額卻暴增42%，足證中國是全球半導體設備業發展的最大驅動力量，令業界大感意外。



內煤《芯智訊》引述日本半導體製造裝置協會數據，指就各區域第3季銷售情況，台灣市場銷售額為37.7億美元，同比暴跌48%，幾乎腰斬，下滑幅度高居前6大市場之冠；中國大陸市場銷售額較去年同期暴增42%至110.6億美元，占全球整體銷售額比重達43%、首度突破40%大關，已連續2季高居全球最大半導體設備市場。

日本市場銷售額則大跌29%至18.2億美元、北美下滑5%至25億美元、韓國大跌19%至38.5億美元，僅歐洲微幅增長2%至17億美元。

全球半導體製造設備銷售額已連續2季陷入萎縮，且創下4年來最大降幅，但在中國市場銷售額卻暴增42%。（路透社）

日本SEAJ與國際半導體產業協會（SEMI）根據全球80家以上半導體設備商每月提供的數據匯整而成。《日經新聞》分析指出，全球半導體設備投資停滯主因是智能手機等產品銷售不振，拖累全球晶片設備銷售額，在連續2季陷入萎縮後，也在第2季出現4年來最大的萎縮幅度（20%）。

報道指出，與此相反的是，中國大陸廠商採購意願非常強烈，中國市場季度銷售額則創下歷史新高紀錄。今年3季全球9大晶片製造設備商於中國市場的營收合計約105億美元、較去年同期暴增70%。今年3季9大晶片設備商在中國市場營收占整體營收比重達44%、較去年同期23%呈現大幅增長。

例如，荷蘭光刻機大廠艾司摩爾（ASML）今年3季來自中國市場營收占比已經由上一季的24%大幅提高到了46%。今年前3季來自中國市場營收較去年同期暴漲約3倍。全球第一大半導體設備廠美國應用材料（AMAT）第4財季（截止2023年10月29日）來自中國營收環比大幅提升了17個百分點至44%，該公司預計未來在中國大陸營收占比仍將維持高位。科林研發集團（Lam Research Corporation）今年3季來自中國的營收占比也大幅提升了22個百分點至 48%。

荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾總部外的標誌。（Reuters）

此外，日本半導體設備大廠東京電子（TEL）公布3季財報數據也顯示，來自中國市場的營收占比提高到43%。該公司稱，雖然中國先進製程投資延遲，但成熟製程投資則大幅加速。此外，科磊、Screen等半導體設備大廠今年3季來自中國的營收占比分別達到了43%和48%。

報道指出，今年中國半導體設備市場的需求的增長，主要是由於美、日、荷對先進晶片製造設備的實施出口管制，迫使中國加強了對於成熟製程產能進行投資。市場研究機構集邦科技（TrendForce）統計，2023年的全球成熟製程產能當中，中國廠商的占比將達到29%，預計到2027年這一占比將達到33%。

另據全球半導體觀察的不完全統計，除了7座已暫停擱置的晶圓廠，目前中國建有44座晶圓廠，還有在建晶圓廠22座，計畫建設的晶圓廠10座。總體來看，中國預計至2024年底，將建立32座大型晶圓廠，且全部鎖定成熟製程。