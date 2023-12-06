中國駐加使館：台灣設所謂辦事處只是政治鬧劇　向加拿大提出交涉

台灣在加拿大魁北克省蒙特利爾（Montréal）設立「駐蒙特利爾台北經濟文化辦事處」，12月4日正式揭牌運作。

中國駐加拿大大使館表示強烈不滿和堅決反對，向加方提出嚴正交涉，並指台灣設立所謂「辦事處」顯示「國際存在」，只不過是一場嘩眾取寵的政治鬧劇，強調任何謀求「台獨」分裂的陰謀都不可能得逞。



中國駐加拿大大使館發言人稱，加方不顧中方嚴正立場，執意允許台灣當局設立所謂「駐蒙特利爾台北經濟文化辦事處」，嚴重違反一個中國原則，向台當局發出錯誤信號。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加提出嚴正交涉。

發言人重申，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國同包括加拿大在內的所有國家交往的政治基礎。全世界已有182個國家在一個中國原則基礎上同中國建立外交關係。這充分表明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。

發言人指，台灣當局逆時代潮流而動，意圖通過設立所謂「辦事處」顯示「國際存在」、拓展「國際空間」，這不過是又一場嘩眾取寵的政治鬧劇，任何謀求「台獨」分裂的陰謀都不可能得逞。

發言人稱，中方再次敦促加方恪守一個中國原則，立即停止支持「台獨」分裂活動、損害中國核心利益的行徑。如加方執意妄為，中方必將作出有力應對，由此產生的一切後果由加方承擔。