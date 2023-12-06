萬達電影母企獲上海儒意提全購　王健林失去萬達電影控股權

萬達電影12月6日發布公告，指公司間接控股股東北京萬達文化產業集團有限公司及其全資子公司北京珩潤企業管理發展有限公司、公司實際控制人王健林，擬將其合計持有公司控股股東北京萬達投資有限公司的51%股權，轉讓予上海儒意投資管理有限公司。「若上述事項最終實施完成，將會導致公司控制權變更。」萬達電影方面稱。



據悉，北京萬達投資旗下核心資產為上市公司萬達電影，其持有萬達電影20%股份，是後者第一大股東。在此次轉讓之前，北京萬達投資由北京萬達文化產業集團有限公司持股20%，北京珩潤企業持股29.8%，王健林持股1.2%，上海儒意影視持股49%。

此次交易完成後，王健林將不再控股萬達電影。

萬達電影截至2022年3月31日，在中國開設影院800家，銀幕6818塊。。（萬達電影）

深圳證券交易所 6 日公告顯示，萬達電影股份有限公司擬規劃控制權變更事項，經公司申請，公司股票於 2023 年 12 月 6 日開市起臨時停牌，待公司透過指定媒體揭露相關公告後復牌。

公告稱，鑑於上述事項尚存在不確定性，為確保公平資訊揭露，維護廣大投資者利益，避免股價異常波動，根據相關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自 2023 年 12 月 6 日開市起停牌，預計停牌時間不超過 2 個交易日。

此前，中國儒意早於 7 月 23 日曾發布公告，指大股東柯利明個人控股的上海儒意以 22.62 億元的價格買下北京萬達投資 49% 的股份，成為該公司的第二大股東，同時儒意系間接持有萬達電影 9.8% 的股份。但該次轉讓，並沒有威脅到王健林在萬達電影實際控制人的地位。

不過若依最新公布，上海儒意受讓股權將達 51%，公司實控人將變更。

中國儒意的前身為馬斯葛集團，在 2015 年被恒大集團和騰訊控股收購後更名為恒騰網絡，此後進軍互聯網社區服務業務。2020 年，恒騰網絡將儒意影業與南瓜電影收購，在收購儒意影業後，恒騰網絡順利登陸資本市場。此後，恒騰網絡開始專注於布局影視、串流業務。