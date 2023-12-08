日本修訂清單欲遏制中國軍力　軍事專家批：日本沒資格過度反應

日本經濟產業省12月6日修訂其用於出口管制的「最終使用者清單」，新增7間中國實體機構，稱「此舉表明日本難以消除對中國的擔憂」。中國軍事專家評論指，中國提升核能力等軍事力量屬正常行為，日本沒資格過度反應。



日本《日經亞洲》網站6日報道稱，日本經濟產業省將被認為可能參與開發核武器或導彈等大規模殺傷性武器的海外企業和研究機構列入「最終使用者清單」。修訂後的名單新增36間實體機構，其中7間來自中國。修訂後的清單囊括來自15個國家和地區的706間實體，其中有101間來自中國，約90%可能涉及導彈研發。

「最終使用者清單」於2002年起開始公佈，原則上每年修訂一次。

軍備競賽：中國、美國和俄羅斯是世界僅有的核武三位一體國家，意指同時擁有陸上洲際彈道導彈、潛射彈道導彈和戰略轟炸機。圖為俄羅斯的亞爾斯洲際彈道導彈。（視覺中國）

報道指出，日本企業若向清單上的公司或機構出口，必須向經濟產業省申請出口許可證，確認物品和技術不會被用於開發核武器、導彈等大規模殺傷性武器。《日本經濟新聞》則聲稱，日本的「最終使用者清單」效力不如美國「實體清單」。美國原則上禁止向「實體清單」中的物件出口，而日本只是敦促謹慎。日本的清單覆蓋範圍也有限，美國「實體清單」除了關注可能涉及大規模殺傷性武器開發的機構以外，還包括在安全上令其擔憂的機構等。

內媒《環球時報》7日採訪中國軍事專家宋忠平，主張中國正常提升包括核能力在內的軍事力量，既是為了維護國家安全，也是為了維護世界和平。日本作為二戰戰敗國，沒有資格作出過度反應。

日本2022年版防衛白皮書指出，兩岸的軍事平衡朝對中國有利的方向變化，差距有年年擴大的傾向。今後兩岸軍力的變化、美國對台軍售等情況值得關注。（台灣僑務委員會）

宋忠平表示，近年來「最終使用者清單」不斷擴容，恰恰說明日本正在成為世界的「麻煩製造者」。

值得注意的是，有分析人士稱，日本「最終使用者清單」與美國「實體清單」有不少重合。「這毫不奇怪。」宋忠平分析說，「針對相關實體實施限制，美國的目的在於限制中國的發展以及軍力的提升，而日本向來對美國亦步亦趨。」宋忠平指出，中國提升軍力主要依靠自身實力，美日等國所謂的出口限制沒有太大意義。