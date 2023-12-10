貨車撞上出殯隊伍致20死19傷　江西公布調查報告：兩方皆有責

江西南昌市南昌縣於今年1月8日凌晨發生致命交通事故，已造成19人死亡，20人受傷。據此前報導，事發時有霧，貨車從後方撞上送葬隊伍，撞至100多米外的靈車位置才停下，導致悲劇發生。

今日（12月10日），江西省政府公布南昌「1·8」重大道路交通事故調查報告。經調查認定，一輛嚴重超限超載超速行駛的貨車，路遇正在占道進行喪事活動的人群，未能採取有效避讓措施，同時因喪事活動燒紙錢、燃放爆竹形成煙霧，影響行車視線，導致事故發生。



調查報告顯示，事故發生在2023年1月8日0時50分許，地點為南昌市南昌縣幽蘭鎮桃嶺村路段，事故共造成20人死亡、19人受傷。

調查報告稱，貨車駕駛人程某才駕駛的贛H52958/贛HH089掛重型半掛牽引貨車最大允許總質量49000公斤，事故發生後實測該車事故發生時裝載碎石總質量79980公斤。經調取樂平市萬年青上堡礦業有限公司提供的過磅紀錄，該車在事故發生前20日內有12次裝載紀錄，均超限超載。

另外，經江西神州司法鑑定中心司法鑑定，駕駛人程某才血液樣本未檢出乙醇成分，尿液樣本嗎啡、甲基安非他明、氯胺酮合併檢測試劑均呈陰性。

此意外死傷者出遊是為逝者龔某清送殯。 1月8日0時39分許，送殯隊伍在事發道路佔道聚集祭拜，祭拜時文明棺擺放在公路北側半幅路面上，四周聚集親屬、抬棺人、樂隊。其間，由於燃放爆竹燒紙錢，形成了短暫大量煙霧。

經調查並綜合分析認定：一方面，貨車途經前方因煙霧影響視線的路段仍超速行駛，遇緊急情況未採取有效安全避讓措施，且車輛嚴重超限超載，致使煞車性能下降煞車距離延長，連續碰撞送殯人員，是造成事故發生的因素之一；另一方面，喪事活動組織者及參與者安全意識淡薄，喪事活動違法佔用公路進行「路祭」活動，未採取任何安全防護措施，且在「路祭」過程中燒紙錢、燃放爆竹形成煙霧，影響行車視線，也是造成事故發生的因素之一。

調查報告建議，追究肇事車輛駕駛人程某才、肇事車輛實際所有人許某寶、肇事車輛直接管理人許某華等人員刑事責任。並將對在事故調查中發現的地方黨委政府、相關部門和國有企業的公職人員履職方面存在的問題等線索，將移交紀檢監察機關進一步調查並處理。