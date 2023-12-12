大連政協原主席郝宏軍涉受賄遭公訴　曾被指「大肆干預案件處理」

央視12日（周二）報道，遼寧省大連市政協原黨組書記、主席郝宏軍涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由河北省邯鄲市人民檢察院審查起訴。近日，邯鄲市人民檢察院已向邯鄲市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控：郝宏軍利用擔任遼寧省營口市政府副市長、市公安局黨委書記、局長，遼寧省撫順市委常委、市紀委書記，遼寧省大連市委常委、市紀委書記、監委主任，遼寧省紀委副書記、監委副主任，大連市政協主席等職務上的便利，以及利用本人職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

遼寧省大連市政協原黨組書記、主席郝宏軍涉嫌受賄。（網絡圖片）

郝宏軍在今年7月被開除黨籍和公職。當時官方通報指，經查，郝宏軍喪失理想信念，背棄職責使命，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受私營企業主旅遊活動安排，長期借用管理服務對象車輛；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在談話函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀利，敗壞任職單位選人用人風氣；毫無紀律意識，大肆收受禮金，利用職權為親屬經營活動謀利；將黨和人民賦予的權力異化為謀私的工具，執紀違紀、執法犯法，大肆干預插手案件處理，嚴重敗壞紀檢監察幹部形象；甘於被「圍獵」，與不法企業主沆瀣一氣，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，郝宏軍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。