菲總參謀長登仁愛礁「坐灘」軍艦　國防部：個別域外國家慫恿挑唆

針對菲律賓近日派遣船隻到南沙群島仁愛礁海域，菲武裝部隊總參謀長等登上仁愛礁「坐灘」軍艦，以及美方呼籲中國停止有關攔阻行動，中國國防部周五（15日）表示，中國軍隊已就此向菲方提出嚴正交涉，而個別域外國家慫恿挑唆、煽風拱火、居心不良，中方敦促有關國家立即停止侵權挑釁，避免事態進一步升級惡化。



國防部新聞發言人張曉剛表示，12月10日，菲方不顧中方一再勸阻和警告，執意派出船隻擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送建築物資。期間，菲方船隻故意「碰瓷」，以危險方式衝撞中國海警船導致刮蹭，菲軍方一些人員還混上非法「坐灘」軍艦並炒作，中國海警依法采取必要措施予以規制，現場處置專業、克制、合理、合法。中國軍隊已就此向菲方提出嚴正交涉，表示強烈抗議。

張曉剛指，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方蓄意挑釁、蓄謀炒作，嚴重違背《南海各方行為宣言》精神，嚴重破壞南海和平穩定。個別域外國家慫恿挑唆、煽風拱火、居心不良。中方敦促有關國家立即停止侵權挑釁，避免事態進一步升級惡化。中方將繼續采取必要措施，堅決維護領土主權和海洋權益。

12月10日，菲律賓武裝部隊總參謀長小布勞納（Romeo Brawner Jr.）訪問「坐灘」在南海仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef）的「馬德雷山」號（Sierra Madre）登陸艦。他也成為首位登上「馬德雷山」號的現任菲律賓總參謀長。