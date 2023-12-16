商務部認定「台灣貿易壁壘」　陸涉台學者：提前宣布出乎意料

撰文：許祺安
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商務部15日宣布台灣貿易壁壘情形屬實，大陸涉台學者認為，明年1月台灣大選結果將實質牽動兩岸經貿發展。

商務部官網15日提前宣布對台貿易壁壘調查結束，認定台灣對大陸貿易限制措施存在構成貿易壁壘情形。涉台學者認為，商務部公告時間點與結果與台灣選舉因素無關，但實際上可預見，台灣明年1月大選結果將實質牽動兩岸經貿發展，坦言依照民進黨與賴清德現有立場，如果繼續執政不太可能面對壁壘問題、開放台灣市場，將進一步讓兩岸經貿萎縮。

朱鳳蓮表示，國台辦支持相關主管部門結合對台貿易壁壘調查最終調查結論。

上海東亞研究所副所長包承柯表示，如果由民進黨候選人賴清德當選的話，顯見民進黨與他本人，都不會開放並解決商務部提出的2500項貿易壁壘等問題，這會導致大陸後續可能祭出增加關稅的行為。但如果台灣新一任執政者，是有態度推動兩岸經貿壁壘的解決、有意願開放的話，一系列關稅措施會逐漸延緩直到可能解決兩方問題，認為這是一個靈活的處理方式。

包承柯認為，目前商務部更多是提出問題，具體後續有什麼行動還需要再研究擬定，從時間點來看，不太可能來得及在台灣明年1月大選前提出什麼具體措施。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣則稱，商務部提前宣布調查結果是出乎大家意料，但也顯示商務部是按照自己的調查進展做出宣布、有自己的工作節點，因此幾時宣布後續行動也有自己的步調，認為不需要跟台灣大選做特別密切的聯想。

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