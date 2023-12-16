商湯科技執行董事湯曉鷗睡夢中離世　終年55歲

商湯科技執行董事、人工智能科學家湯曉鷗，於12月15日在睡夢中離世，終年55歲。



商湯科技湯曉鷗治喪工作組16日在微信公眾號發訃告指，該公司創始人、浦江實驗室主任、上海人工智能實驗室主任、香港中文大學教授湯曉鷗，因病救治無效，於12月15日晚間11時45分離世。

訃告指，湯曉鷗是中國人工智能領域的傑出代表，其學識淵博、治學嚴謹、求真務實、開拓創新，富有家國情懷和戰略眼光，把全部精力奉獻於電腦科學研究，積極推動原創技術發展，為中國人工智能領域科技事業發展做出卓越的貢獻。

商湯科技表示，向湯曉鷗的家人表示最深切的慰問。湯曉鷗的智慧、熱情和對科學無盡的探索，將永遠激勵着他們不忘初心，砥礪前行。湯曉鷗制定的公司使命「堅持原創，讓人工智能引領人類進步」將激勵所有商湯人，勇攀高峰，去完成他未竟的事業。

湯曉鷗睡夢中離世。（sohu）

公開資料顯示，湯曉鷗1968年生於遼寧鞍山，香港中文大學信息工程學系教授、工程學院傑出學人。湯於1990年從中國科學技術大學畢業；1991年獲得美國羅徹斯特大學（University of Rochester）碩士學位；1996年獲得麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）博士學位。之後，他進入香港中文大學工作；2001年創立了香港中文大學多媒體實驗室；2005年至2007年在微軟亞洲研究院工作，擔任視覺計算組主任；2008年在深圳先進技術研究院多媒體集成技術研究室工作，擔任主任和研究員。

湯曉鷗主要從事計算機視覺相關領域的研究，包括多媒體、計算機視覺、模式識別及視頻處理。