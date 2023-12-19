甘肅6.2級地震｜親歷者：一口氣跑下16樓　有人零下12度赤膊逃命

昨日（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，並波及青海。截至今日（19日）早上，地震已造成甘肅至少105人死亡、近400人傷，造成青海海東市11人遇難、140人受傷，甘肅及青海兩地目前合計至少116人死亡。有家住積石山縣縣城的親歷者透露，地震發生瞬間，自己被拋了起來，之後他從16樓一口氣跑下了樓，現在回想起仍驚魂未定。



據報道，秦先生家住16樓，震感非常強烈，他形容地震發生瞬間，感覺猶如海浪翻湧後自己被拋了起來。當時他立即喊醒家人，從16樓一口氣跑下了樓，最後有驚無險地逃出，並開車找尋空曠的平地避險，「到現在還有點心驚膽戰」。

事發時天氣寒冷，圖為市民披著被子在積石山廣場避險。（極目新聞）

事發時，室外氣溫只有零下12度左右，但為了逃命，不少人都顧不了太多，還有人披著被子，光著膀子就出門。秦先生表示，他和家人在下半夜大概率就在車裏待著，因為即使找到空地，他們也睡不著。

另一方面，柳溝鄉柳溝村村民趙先生表示，地震令本已熟睡的一家被搖醒，之後他們趕緊撤離到了室外。其住屋在地震後裂了一條縫，趙先生表示，附近有房屋發生倒塌和人員受傷情況，目前還沒有安置的地點，他們在車上找比較安全的地方。

救援人員於震區搜救受困者。（央視截圖）

甘肅官方今早在新聞發布會公布，截至目前，地震共造成甘肅105人死亡，房屋損毀4782間。此外，地震已致397人受傷，其中危重傷員16人，重傷員76人，中度傷員98人，輕度傷員207人，分別收治在臨夏州、積石山縣和鄉鎮各醫療機構救治。

相關部門負責人表示，根據本次地震區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等特徵，綜合分析認為，本次地震原震區近幾日仍存在發生5級強餘震的可能性。