團夥用無人機架設線纜自香港走私手機至深圳　逃稅逾5000萬獲刑

近日，廣東省高級人民法院發布一宗走私犯罪案例，數名疑犯利用無人機架設線纜，自香港走私手機到深圳，累計逃漏稅至少5000萬元人民幣。各人最終被判處1年至10年不等的有期徒刑，並判處罰金。



廣東省高級人民法院發布該宗走私犯罪案例。（網上圖片）

案情指，余某、林某等一群團夥利用遙控無人機，將較爲堅固的樹木當作錨定點，並把線纜固定在上頭，形成走私通道。然後，預先被安排在香港境內邊界處的人員會利用電機傳動裝置，配合港深兩地的地勢差，將手機滑運走私入境。接收手機後，疑犯在深圳境內再利用架設的多段線纜，把貨物運至一個社區的停車場。以此方式，疑犯們自2020年12月至2021年4月，不斷走私手機入境，經過海關計核，累計逃稅金額達5000多萬元。

法院認為，被告余某等人無視國家法律，逃避海關監管，走私普通貨物入境，其行為均已構成走私普通貨物、物品罪。結合余某等人在共同犯罪中的地位、作用，以走私普通貨物、物品罪判處余某等人有期徒刑1年至10年不等，並判處罰金。

法院又指，近年來，不法分子為牟暴利不斷翻新走私手法，呈現「海陸空」立體模式。除了傳統通過船只從海上、水上走私，通關時隱匿夾帶外，還逐漸發展出利用地下通道進行「地下戰」式走私，利用界河兩岸樓房、樹木架設高空飛線，使用無人機、滑輪等新手法。本案被告即是利用無人機在深港邊境區域架設「飛線」進行空中走私。法院依法懲處此類走私犯罪行為，警示不法分子不管使用何種犯罪手段牟取利益，都必將受到法律懲處。