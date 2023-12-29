前海軍司令董軍獲任命為國防部長　接替李尚福

十四屆全國人大常委會第七次會議今（29）日公布，前海軍司令董軍獲任命為國防部長。



李尚福在本年10月24日被免去國務委員及國防部長職務。在中共中央委員、前海軍司令董軍獲任命為國防部長前，國防部長一職懸缺逾兩個月。

前海軍司令董軍獲任命為新國防部長，備受矚目。（網絡圖片）

公開資料顯示，62歲的董軍出身山東煙台，1978年考入大連艦艇學院，畢業後加入海軍，往後經歷長期在海軍機關工作為主，曾任東海艦隊副司令員、南部戰區副司令員、海軍副司令員，屬於「文職司令」。

2012年7月，董軍晉升少將軍銜；2013年任東海艦隊副司令員；2014年12月，轉任海軍副參謀長；2017年01月，出任駐粵部隊領導；2017年3月，升任南部戰區副司令員；2018年7月，晉升中將軍銜；2021年8月，升任海軍司令員，同年晉升上將軍銜，董軍擔任海軍司令只有兩年多。

2023年12月25日，董軍（右2）參加晉升上將軍銜儀式。（央視新聞截圖）

12月25日，中央軍委晉陞上將軍銜儀式在北京舉行，南部戰區政治委員王文全、海軍司令員胡中明晉陞為上將。這意味着原中央軍委聯勤保障部隊政委王文全接替王建武擔任南部戰區政委，而原海軍參謀長胡中明則接替董軍擔任海軍司令員，是時董軍會否將獲任命為新國防部長，已備受矚目。