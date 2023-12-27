解放軍039C隱形潛艦傳搭載鷹擊-18導彈現身東海

解放軍最新隱形潛艦039C可能在前往演訓途中，偶然在東海被漁民目擊，並用相機捕捉到了它的畫面。



據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報道，有浙江軍事迷在微博上公開該段錄影後，各方軍事評論員紛紛發表意見，有人認為，039C型可能攜帶了魚雷，還有射程可達340英里（近550公里）的鷹擊-18超音速反艦巡弋導彈。就在039C型潛艦「現身」在微博上後，解放軍也公開了它在海中航行的照片。

這款潛艦在武漢打造，並在上海艤裝，才下水時間約1年多，2022年即入列東海艦隊服役，報道指稱，「這對新型潛艦來說，速度是很快的」。

2016年7月20日，正在中國訪問的美國海軍作戰部長約翰理查森一行抵達青島，訪問了海軍北海艦隊和潛艇學院。期間觀看了中國最強、最新的039C型常規潛艇。圖為網絡曝光的039C潛艇。（圖源：超大軍事）

據悉，039型潛艦最初要用來作為反艦巡弋導彈平台，需要能在水中久潛，為了達到這目的，解放軍開發出「絕氣推進」（AIP）系統，並率先安裝在039A型潛艦上。而在龐大的量產能力下，此元級潛艦成為全球為數最多的「絕氣推進」潛艦。

報道援引專家分析，指出最新升級的39C有「蘑菇頭」指揮塔圍殼，獨特的傾斜面是一種隱形防禦，以減少敵方主動聲納對潛艦的「訊號強度」。如今在潛艦設計上，傾斜隱形正蔚為新風潮。而類似的原理可以在瑞典的A-26級潛艦，還有德國的下一代212CD 級潛艦上都能看到。