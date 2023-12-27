海景樓可窺軍事基地？　房東檢舉外國租戶房內詭異綠光破間諜案

27日，國家安全部公布一起海外間諜竊拍中國重要軍事目標的違法犯罪事件。一位房東稱，房子被租給外國人後，從來無人居住，屋裏總會發出綠光十分可疑，便向國家安全機關舉報。經過調查發現，該房屋可遠距離觀測小區對面的某海軍基地。國家權機關迅速採取行動，及時消除了竊取國家軍事機密的危害。



在一座海濱城市，每當靜謐的夜晚來臨，半夜時總有一個房間閃著詭異的綠光，這引起了業主李某的注意。

而這間房正是李某租賃給境外某公司的房子，想起租房時的種種可疑之處，警覺的李某覺得這個情況可能涉及國家安全，於是他撥打12339國家安全機關舉報受理電話，向國家安全機關反映此一可疑情形，「我的房子租給外國人了，但從來沒人入住，屋裡老是發著綠光，情況很可疑。」

經國家安全機關調查，在這個濱海高檔小區不僅可以將沿海的美景盡收眼底，如果借助專業設備，還能夠遠距離觀測小區對面的某海軍基地。而該基地承擔中國多項重要軍事任務，每年都有重要的軍事活動，亮相的各種重要海軍裝備中不乏「殺手鐧」武器，是境外間諜情報機關滲透竊密的重點目標。

這些泛著綠光的設備正是境外間諜情報機關佈設的竊拍竊取設備，他們企圖透過視訊監控方式，竊取新型軍事裝備秘密，如果這些視訊內容被傳輸至境外，將嚴重危害國家安全。

在李某的主動舉報和積極配合下，國家安全機關迅速採取行動，成功斬斷了境外竊取國家軍事秘密的黑手，及時消除了現實危害。為國家安全機關成功打擊處置境外間諜竊拍重要軍事目標的違法犯罪活動發揮了重大作用，依據《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》，國家安全機關給予舉報人李某重大貢獻獎勵。