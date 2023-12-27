周海媚家屬發聲明：周海媚為突發心臟病猝死　全部財產由母親繼承

女星周海媚12 月 11 日於北京離世，有關死因與生後事安排依舊引輿論關注。周海媚姐姐周鳳今（27）日發表聲明，就周海媚遺產分配、去世原因以及收養的貓狗如何安排等問題對外說明。



內媒《北京青年報》報道，該聲明指出，經監控錄影和法醫部門鑒定，綜合判定周海媚是突發心臟病猝死，「很平靜，很安詳，沒有痛苦」，呼籲各界不要再討論猜測死因，多給點尊重。

其次，聲明表示，周海媚全部財產及房產會按照法律全部由母親繼承，且家人不會設立周海媚慈善基金會，也不會授權任何的機構和個人。至於周海媚生前長期支持的公益專案，周母將會用周海媚的名義繼續支持。

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此外，針對日前報載，家人有意將周海媚骨灰帶回香港「落葉歸根」，周鳳的聲明也直接證實，指周母會把周海媚的骨灰帶回香港，現在正在找合適的墓地，唯後續不再透露任何墓地相關事宜。

至於周海媚生前養了很多貓狗寵物，由於帶回香港在海關檢疫等流程需要進行10個月，且家人無力收養，故由周海媚的好友協助後續領養事宜。

聲明最後表示，周海媚是一個熱愛祖國，熱愛生活，熱心公益，堅強樂觀，開朗的人。希望把周海媚在銀幕上的美好留給大家，大家在心裡記著她，不要再來家門口騷擾，還在家裡的狗狗因一些人對周海媚故居的拍攝直播騷擾行為，已出現日夜不停嚎叫的焦慮症症狀。所以希望大家尊重一下周海媚，也尊重一下周海媚的家人。