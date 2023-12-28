內蒙呼倫貝爾街道及小區更名　官方：不以外國人名、地名作地名

內蒙古呼倫貝爾市新巴爾虎右旗民政局近日公告，據《地名管理條例》中的「不以外國人名、地名作地名」之規定，原「確巴拉森大街」更名為「莫嫩大街」，原「喬巴山小區」更名為「莫嫩小區」。



新巴爾虎右旗民政局表示，為加強該旗地名規範化管理，促進地名更好地服務於經濟建設、社會發展和人民群眾的生產生活，根據國務院新修訂的《地名管理條例》有關規定，進一步完善該旗地名規範化、標準化以及地名標志設置等工作，新巴爾虎右旗民政局通過實地調研、現場勘察、征求社會公眾意見、專家論證、社會風險穩定評估、征求相關部門意見等形式開展我旗阿拉坦額莫勒鎮一條街道及一個小區更名工作。

其中，「確巴拉森大街」總路長1323米，路寬27米，路面面積35721平方米。「喬巴山小區」隸屬新巴爾虎右旗阿拉坦額莫勒鎮寶格德烏拉社區居民委員會，建於2009年，人口約377人，面積0.023900平方千米。

2023年11月，新巴爾虎右旗民政局曾就喬巴山小區及確巴拉森大街更名工作社會穩定風險評估情況進行公示。公示信息顯示，依據《地名管理條例》第九條第五款規定：「不以外國人名、地名作地名」，以及《呼倫貝爾市委辦公室 市人民政府辦公室關於進一步規範使用地名工作的通知》（呼黨辦發電〔2023〕9號）等有關規定和呼倫貝爾市民政局通知要求，擬對該旗不規範地名喬巴山小區及確巴拉森大街進行更名。

新巴爾虎右旗地處中俄蒙三國交界，北、西、南三面與蒙古國和俄羅斯接壤，總面積2.52萬平方公里，邊境線長515.4公里，其中中俄邊境線48公里、中蒙邊境線467.4公里。