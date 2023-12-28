習近平總結新時代中國特色大國外交：取得十大歷史性成就

中央外事工作會議12月27日至28日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。



中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正出席會議。



《新華社》28日消息，習近平在重要講話中系統總結新時代中國特色大國外交的歷史性成就和寶貴經驗，深刻闡述新征程對外工作面臨的國際環境和肩負的歷史使命，對當前和今後一個時期的對外工作作了全面部署。李強在主持會議時強調，要以習近平外交思想為指導做好新征程上的對外工作，並就學習領會和貫徹落實習近平總書記重要講話精神提出要求。

會議認為，黨的十八大以來，在推進新時代中國特色社會主義事業的偉大征程中，對外工作取得歷史性成就、發生歷史性變革。

一是創立和發展了習近平外交思想，開闢了中國外交理論和實踐的新境界，為推進中國特色大國外交提供了根本遵循。二是彰顯了中國外交鮮明的中國特色、中國風格、中國氣派，樹立了自信自立、胸懷天下、開放包容的大國形象。三是宣導構建人類命運共同體，指明了人類社會共同發展、長治久安、文明互鑒的正確方向。

2017年度駐外使節工作會議的主題為「深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，開創新時代中國特色大國外交新局面」。（路透社/資料圖片）

四是堅持元首外交戰略引領，在國際事務中日益發揮重要和建設性作用。五是全面運籌同各方關係，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。六是拓展全方位戰略佈局，形成了範圍廣、品質高的全球夥伴關係網絡。

第七點則是推動高品質共建「一帶一路」，搭建了世界上範圍最廣、規模最大的國際合作平台。八是統籌發展和安全，以堅定意志和頑強鬥爭有效維護國家主權、安全、發展利益。九是積極參與全球治理，引領國際體系和秩序變革方向。十是加強黨中央集中統一領導，鞏固了對外工作大協同格局。

「中歐班列」是「一帶一路」的旗艦項目之一。（新華社）

會議強調，新時代十年，中國在對外工作中經歷了不少大風大浪，戰勝了各種困難挑戰，開創了中國特色大國外交新局面，中國外交的戰略自主性和主動性顯著增強，業已成為更具國際影響力、創新引領力、道義感召力的負責任大國。

會議指出，在新時代外交工作實踐中，中國積累了一系列寶貴經驗。必須做到堅持原則，在關乎人類前途命運和世界發展方向的重大問題上，要旗幟鮮明、站穩立場，牢牢佔據國際道義制高點，團結爭取世界大多數。必須體現大國擔當，堅持弘揚獨立自主精神，堅持引領和平發展，堅持促進世界穩定和繁榮。必須樹立系統觀念，以正確的歷史觀、大局觀把握大勢、統籌兼顧、掌握主動。必須堅持守正創新，堅守中國外交的優良傳統和根本方向，同時開拓進取，推動理論和實踐創新。必須發揚鬥爭精神，堅決反對一切強權政治和霸凌行徑，有力捍衛國家利益和民族尊嚴。必須發揮制度優勢，在黨中央集中統一領導下，各地區各部門協同配合，形成強大合力。

中國國家主席習近平在十九大後專注於強化大國外交。（路透社）

會議指出，世界大變局加速演進，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，世界進入新的動盪變革期，但人類發展進步的大方向不會改變，世界歷史曲折前進的大邏輯不會改變，國際社會命運與共的大趨勢不會改變，對此我們要有充分的歷史自信。

會議認為，展望未來，中國發展面臨新的戰略機遇。新征程上，中國特色大國外交將進入一個可以更有作為的新階段。要緊緊圍繞黨和國家中心任務，穩中求進、守正創新，堅定維護國家主權、安全、發展利益，開闢中國外交理論與實踐新境界，塑造中國和世界關係新格局，把中國國際影響力、感召力、塑造力提升到新高度，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業營造更有利國際環境、提供更堅實戰略支撐。

會議指出，構建人類命運共同體是習近平外交思想的核心理念，是不斷深化對人類社會發展規律認識，對建設一個什麼樣的世界、怎樣建設這個世界給出的中國方案，體現了中國共產黨人的世界觀、秩序觀、價值觀，順應了各國人民的普遍願望，指明了世界文明進步的方向，是新時代中國特色大國外交追求的崇高目標。

新時代以來，構建人類命運共同體從中國倡議擴大為國際共識，從美好願景轉化為豐富實踐，從理念主張發展為科學體系，成為引領時代前進的光輝旗幟。概括地講，構建人類命運共同體，是以建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界為努力目標，以推動共商共建共用的全球治理為實現路徑，以踐行全人類共同價值為普遍遵循，以推動構建新型國際關係為基本支撐，以落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為戰略引領，以高品質共建「一帶一路」為實踐平台，推動各國攜手應對挑戰、實現共同繁榮，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

會議指出，針對當今世界面臨的一系列重大問題重大挑戰，中國宣導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。平等有序的世界多極化，就是堅持大小國家一律平等，反對霸權主義和強權政治，切實推進國際關係民主化。要確保多極化進程總體穩定和具有建設性，就必須共同恪守聯合國憲章宗旨和原則，共同堅持普遍認同的國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義。普惠包容的經濟全球化，就是順應各國尤其是發展中國家的普遍要求，解決好資源全球配置造成的國家間和各國內部發展失衡問題。要堅決反對逆全球化、泛安全化，反對各種形式的單邊主義、保護主義，堅定促進貿易和投資自由化便利化，破解阻礙世界經濟健康發展的結構性難題，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。

會議要求，當前和今後一個時期，對外工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指導，對標中國式現代化目標任務，堅持自信自立、開放包容、公道正義、合作共贏的方針原則，圍繞推動構建人類命運共同體這條主線，與時俱進加強戰略部署，深化完善外交佈局，突出問題導向，運用系統思維，更加立體、綜合地明確外交戰略任務，以更加積極主動的歷史擔當、更加富有活力的創造精神，開創中國特色大國外交新局面。

會議指出，外交守正創新是新征程上開創中國特色大國外交新局面的必然要求，是更好支撐中國式現代化的必然要求。要加強思想理論武裝，深化體制機制改革，推動外交隊伍建設，不斷增強對外工作的科學性、預見性、主動性、創造性。

有分析認為，在習近平的「中國特色大國外交」下，王毅擔任不可或缺的角色。（路透社/資料圖片）

會議強調，必須毫不動搖堅持外交大權在黨中央，自覺堅持黨中央集中統一領導，進一步強化黨領導對外工作的體制機制。各地區各部門要胸懷大局、協同配合，不折不扣貫徹落實黨中央對外工作決策部署。

王毅作總結講話。中央宣傳部、中央對外聯絡部、商務部、中央軍委聯合參謀部、雲南省負責同志及常駐聯合國代表團代表作交流發言。

中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會有關領導同志，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，全國政協有關領導同志出席會議。

中央外事工作委員會委員，各省、自治區、直轄市和計畫單列市、新疆生產建設兵團，中央和國家機關有關部門、有關人民團體、中央軍委機關有關部門，部分中管金融機構主要負責同志，駐外大使、大使銜總領事、駐國際組織代表等參加會議。