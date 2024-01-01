央視釋出兩岸明星共唱《明天會更好》！吳奇隆陳妍希：兩岸一家親

央視於2023年的最後一日，釋出集結兩岸30多名明星共唱「明天會更好」的影片，其中共13位台灣藝人加入獻唱，吳奇隆、陳妍希在新年賀詞更提到「兩岸一家親」。



央視電影頻道為迎接新的一年，釋出「2024兩岸跨年歌曲」，選擇羅大佑作曲的「明天會更好」。影片集結兩岸30多名明星共唱，中間穿插藝人的新年祝詞和兩岸的景色風光。台灣藝人有吳奇隆、陳妍希、王大陸、林心如、郭采潔、陳意涵、張信哲、蕭敬騰、韋禮安、潘瑋柏、信、胡德夫、顏人中。

中國大陸則有肖戰、王鶴棣、易烊千璽、王俊傑、王源、王一博、周深、張靚穎、宋茜、關曉彤、劉浩存等藝人。

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兩岸藝人除了合唱外，也祝賀兩岸觀眾新年快樂。吳奇隆、陳妍希在賀詞中高喊「兩岸一家親」。吳奇隆說道「一茶一飯皆溫暖，萬水千山總是情，兩岸一家親，牽手迎新春，祝大家新年快樂。」陳妍希特別穿上旗袍祝福，「兩岸一家親，用心點亮未來，用愛溫暖世界。」

王大陸和韋禮安則鼓勵兩岸民眾多互動，王大陸說道，「祝福兩岸同胞常來常往，彼此攜手相親相愛。」，歌手韋禮安則表示，「情牽兩岸歌傳四海，大家新年好，願新的一年兩岸同胞多走動、多往來。」