美警尋回17歲中國留學生　陷｢虛擬綁架｣詐騙　父母付8萬美金贖金

據美國霍士新聞（Fox News）12月30日報道，一名在猶他州的中國留學生被綁架，警察正尋找他的下落。

當地時間12月31日，猶他州Riverdale警方通報表示，被綁架的中國留學生莊凱（Kai Zhuang）在山上的一個露營帳篷內被找到。



據美國abc新聞報道，警方表示，莊凱疑遭綁架後，經調查，發現莊凱於上月20日曾購買露營裝備，並計劃到里弗代爾以南約75英里一個營地，按「綁匪」要求自我隔離。警方之後派員及出動無人機搜索，終於31日晚在猶他州布里格姆城峽谷地區山腰處的一個帳篷裏找到他。當時帳篷有電熱毯、睡袋及有限食物與數部手機，莊凱顯得極恐慌及寒冷。

里弗代爾警察局長Casey Warren 表示，莊凱受到網絡勒贖者的「操控」，讓他誤信他在中國的家人受到威脅。同時，綁匪用同樣的手法，提供莊凱的照片給他在中國的家人，讓他父母相信莊凱在海外遇到危險。據了解，莊凱父母已支付了8萬美元贖金，存入中國一間銀行的戶口內。

警方指，莊凱目前健康良好，已接回警局內繼續調查。而莊凱在回警局途中，只表示想要一個熱騰騰的芝士漢堡，以及和在中國的家人通話。

據此前報道，當地警方最初懷疑莊凱是「被強行從家中帶走，並在違背其意願的情況下被關押」。不過，警方後來澄清說，「沒有證據表明他是被人從里弗代爾的家中強行帶走的」。

據報道，美國聯邦調查局向里弗代爾警方通報了最近多起網路綁架者針對留學生的案件。美國警方表示，罪犯通常會分別威脅年輕的外國留學交換生及其家人，並要求支付贖金。也會讓學生自己藏起來，並在脅迫下，拍下自己被囚禁的樣子，然後寄給他們的家人。

1月1日，中國駐美大使館針對此事回應，表示據當地警方介紹，該名留學生系遭遇了「虛擬綁架」電訊詐騙，目前案件仍在進一步偵辦中。大使館提醒在美中國公民，特別是在美留學人員，務必提高安全意識，加強防範，高度警惕「虛擬綁架」等電訊網絡詐騙，避免人身和財產安全受損。