涉嫌違規寄遞煙花爆竹　內地三間快遞公司被當局約談

圓通速遞、韻達速遞、京東物流等三間快遞公司，涉嫌違規寄遞煙花爆竹，被國家郵政局市場監管司與應急管理部、公安部相關司局約談。



約談指出，根據《禁止寄遞物品管理規定》，煙花爆竹等易燃易爆物品屬於國家明令禁止寄遞物品。在近期檢查和辦案中發現，一些企業和人員利用前述三間快遞公司，通過「互聯網+寄遞」方式違規寄遞煙花爆竹，對寄遞渠道和社會公共安全構成嚴重威脅，充分暴露出三間公司實名收寄、收寄驗視、過機安檢「三項制度」執行不嚴，個別從業人員法紀觀念、安全意識淡薄，協議客戶安全管理存在漏洞等突出問題。

約談要求，圓通速遞、韻達速遞、京東物流要真正將寄遞安全擺在重要位置，要按照《煙花爆竹安全管理條例》《禁止寄遞物品管理規定》等規定，全面查找「三項制度」執行、協議客戶安全管理、員工安全教育培訓等方面漏洞隱患，採取堅決有效管控措施，嚴防煙花爆竹等易燃易爆物品流入寄遞渠道。

約談要求，要以煙花爆竹生產銷售集中地和重要路由為重點，加大郵件快件安全檢查抽查頻次力度，全面打擊整治違規寄遞煙花爆竹行為。一旦發現違規寄遞煙花爆竹等易燃易爆物品行為，第一時間向郵政管理、公安、應急管理等部門報告，並配合做好線索調查工作。

前述三間快遞公司負責人表示，將深刻吸取相關案件教訓，嚴格落實安全生產主體責任和總部安全保障統一管理責任，立即開展寄遞安全集中整治，按照公司內部考核管理制度嚴肅追究相關人員責任，堅決守牢安全底線，堅決防範各類寄遞安全事件發生，堅定維護人民群眾生命財產安全和郵政快遞業安全穩定運行。