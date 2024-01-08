前恒大足球俱樂部董事長劉永灼被刑拘　曾帶領球隊登頂亞洲之巔

恒大汽車今日（8日）公告稱，公司得悉其執行董事劉永灼因涉嫌違法犯罪，已被依法刑事拘留。劉永灼曾長期擔任廣州恒大俱樂部董事長，一路率領和見證這支球隊實現了從中甲冠軍到中超冠軍到亞冠冠軍的強勢表現，恒大足球也在中國足球界率先掀起了「金元足球」的浪潮。



劉永灼曾長期擔任廣州恒大俱樂部董事長。（網絡圖片）

公開資料顯示，43歲的劉永灼在2003年進入恒大集團。2010年，劉永灼任恒大足球俱樂部董事長。

在劉永灼任職恒大足球俱樂部董事長期間，2010年恒大拿到中甲冠軍，2012年恒大又邀請了納比（Marcello Lippi）加盟，2013年恒大依靠客場進球的優勢奪得亞冠聯賽冠軍，成為亞冠聯賽改制以來，首次登頂亞洲之巔的中國球隊。2015年，劉永灼繼續為恒大引入新任外教史高拉利（Luiz Felipe Scolari），他也成為了恒大簽約的第二位世界盃冠軍教練。

世界盃冠軍級主帥納比曾領恒大贏得亞冠盃。（Getty Images）

2015年11月，恒大淘寶足球俱樂部登陸內地股市新三板正式掛牌交易，成為亞洲足球第一股。 劉永灼獲任命為恒大淘寶俱樂部董事長。2016年11月，在劉永灼帶領下的恒大問鼎足協杯冠軍，成為了國內足壇歷史上首支包攬了聯賽、足協杯以及超級杯冠軍的三冠王球隊。

然而在恒大集團出現問題的背景下，恒大足球隊也一蹶不振。2022賽季中超聯賽，中超八冠王廣州隊（原廣州恒大）慘遭降級，2023賽季征戰中甲聯賽。而在日前，中國足協公布了新賽季職業聯賽准入第一批完成債務清欠的俱樂部名單，廣州隊並不在名單當中。