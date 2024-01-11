中國汽車產銷首度雙破3000萬輛創歷史新高

中國汽車工業協會1月11日發布資料，2023年中國汽車產銷量首次雙雙突破3000萬輛，創下歷史新高；其中，中國汽車出口達491萬輛，有望成為全球第一汽車出口國。



中國汽車工業協會出具數據顯示，中國汽車在2023年的產銷量分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%；其中汽車出口491萬輛，同比增長58%，有望成為全球第一汽車出口國。目前，中國汽車已經出口到200多個國家和地區。

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官媒央視報道，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒指出，中國汽車出口數量從1輛達到100萬輛，用了55年，時至2021年突破200萬輛，2023實現了491萬輛，接近500萬輛。付炳鋒表示，這標誌著中國汽車產業在向電動化、智能化轉型方面取得了顯著的成就，加速全球汽車產業變革進程。

報道稱，從1953年到2023年，新中國汽車工業走過70年，其間創造了多個第一：1956年，新中國第一輛「解放」牌貨車下線，結束了中國不能生產汽車的歷史；2009年，中國汽車產銷量首次雙雙突破1000萬輛大關，超越美國，成為世界第一大汽車產銷國，連續至今15年保持著這個紀錄。最新資料顯示，2023年，中國汽車產銷量再創歷史新高，雙雙超過3000萬輛。

1953年至1957年，中國邁入首個「一五」規劃時期，是中國首次大規模、有重點地進行工業建設。在這期間恢復鐵路5500公里，但當時最振奮人心的則是在1956年7月13日，毛澤東命名的第一批「解放」牌汽車走下長春第一汽車製造廠的生產線，結束了中國不能製造汽車的歷史。（網絡圖片）

如今，新能源汽車已經成為中國汽車工業重要的增長點，出口帶動作用明顯，中國新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%。再如2023年第四季，中國自主品牌比亞迪，已成為全球最大的純電動汽車製造商。

與此同時，中國新能源汽車產業集群業已建立了結構完整、有機協同的供應鏈體系，涵蓋基礎材料、零部件、整車等全鏈條，除了已成為驅動電機最大的生產國，中國申請的動力電池專利亦佔據全球的74%。2023年全球動力電池裝機量前十企業中，中國企業佔據六席，市場份額超過60%。