河南平頂山煤礦事故已致10人遇難、6人失聯　搜救工作持續進行中

綜合新華社、河南日報等報道，1月12日，河南平頂山發生礦難，截至今日（13日）下午最新消息，事故已造成10人遇難、6人失聯。



1月12日14時55分許，天安煤業十二礦發生一起煤與瓦斯突出事故。當班入井425人，據平頂山市應急管理局消息，截至13日1時，經全力搜救、核實，事故確定造成8人遇難，8人失聯，其余人員全部脫險。截至今日下午最新消息，事故已造成10人遇難、6人失聯。

平頂山市政府相關負責人介紹，此次是由煤礦動壓造成的煤與瓦斯突出事故。目前，救援工作仍在緊張進行中。工作人員表示，失聯人員的搜救工作仍在進行中。

據悉，事故發生後，當地省委、省政府迅速組織開展救援工作。省委書記樓陽生第一時間作出批示，要求全力開展失聯人員搜救，妥善做好遇難者善後工作，盡快查明事故原因，全面開展重點行業領域安全隱患排查，切實維護人民群眾生命財產安全。省長王凱，省委常委、常務副省長孫守剛迅速趕赴現場組織救援並作工作部署。

目前，平頂山已成立現場搶險救援指揮部，省級也已成立應急專班，人員搜救和後續處置工作正有序進行，事故原因正在調查。