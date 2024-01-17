賴清德上任兩岸喪失和平統一可能？國台辦：台獨只會帶來深重禍害

2024台灣總統大選結果上周六（13日）塵埃落定，民進黨總統候選人賴清德勝選。對於這一結果，國台辦當晚即發聲回應，「民進黨並不能代表島內主流民意，台灣是中國的台灣。」

周三（17日），國台辦再舉行記者會，被問及賴清德上任後將變本加厲推動「台獨」分裂，是否代表兩岸和平統一可能性已經喪失？發言人陳斌華表示，「台獨」與台海和平水火不容，只會給台灣帶來深重禍害。



陳斌華說，「台獨」與台海和平水火不容，只會給台灣帶來深重禍害。（微博＠CCTV4）

陳斌華說，「我們反對『台獨』分裂圖謀的行動堅決有力，粉碎『台獨』行徑、維護國家主權的能力堅不可摧，解決台灣問題、完成國家統一的意志堅定不移。」

陳斌華指，這次台灣兩項選舉結果充分表明，民進黨代表不了台灣，代表不了全體台灣同胞。「下架民進黨」，反對「台獨」，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離，是島內主流民意。

陳斌華續指，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。

陳斌華表示，大陸將繼續堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持寄希望於台灣人民的方針，堅持團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關系和平發展、推進祖國和平統一進程。