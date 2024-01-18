國家移民管理局：2023全國出入境逾4.24億人次　港澳台1.83億人次

國家移民管理局周四（18日）召開新聞發布會，發言人張寧表示，2023年全國出入境人員超4.24億人次。



據介紹，全年累計查驗出入境人員4.24億人次，同比上升266.5%；其中內地居民2.06億人次、港澳台居民1.83億人次、外國人3547.8萬人次，同比分別上升218.7%、292.8%、693.1%。全年累計查驗出入境交通運輸工具2346.1萬架（列、艘、輛）次，同比上升143.4%；其中飛機54.1萬架次、列車9.1萬列次、船舶40.4萬艘次、機動車輛2242.5萬輛次，同比分別上升108.5%、16.8%、28.7%、149.5%。

張寧表示，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，全國移民管理機構堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，認真落實統籌國內國際兩個大局、統籌高質量發展和高水平安全對移民管理工作的要求，堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育貫穿全年，充分發揮職能作用，全力以赴防風險、保安全、護穩定、促發展，有力維護國家政治安全、國門邊境穩定和出入境管理秩序，有力服務促進高水平開放高質量發展，順利完成了全年各項工作任務。