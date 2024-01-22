雲南山泥傾瀉親歷者還原逃生過程　村民：山體曾現明顯裂縫

1月22日清晨近6時，雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村和興、和平兩村民小組發生山泥傾瀉，初步核實18戶47人被埋。

《新京報》報道，有兩名自行逃生的村民被送往鎮雄縣人民醫院救治，均為輕傷；另有兩名被救出的村民已離世。多名親歷者還原逃生過程；有村民稱，事發前曾看到山上的土地出現裂縫。



鎮雄縣人民醫院急診科工作人員介紹，該院已收治兩名傷者，一名女性頭部軟組織裂傷，一名男性腰部、肘部有挫傷。

傷者小林（化名）憶述，事發於凌晨4時許，當時她正在睡覺，屋頂天花板突然掉下並砸中其頭部，她見房屋即將倒塌，於是立即逃走，後來被救援人員送往醫院救治。

涼水村村民劉先生（化名）稱，熟睡的他突然被屋外一陣巨大的聲響驚醒，「當時以為是地震，後來才知道是山垮了」，山泥傾瀉的聲音一直持續了約一個小時。

村民雷女士介紹，據涼水村傳統，若家中有長者離世，家人需要守夜。事發時當地正在下雪，起初聽見外面聲音很大，以為是下雪太大導致，直至守夜的人發現山泥傾瀉，才立即通知雷女士的堂弟，再由後者喊人起床逃生，但因為涼水村範圍較大，來不及喊完，事故就發生了。

另有村民稱，昨日（21日）因事離家去外地，正好躲過災難，但其家中房屋被埋，一個大人和三個孩子被困，至今聯繫不上，「有挖掘機進村子裏面救援了，但是那個開挖機的人跟我們說，石頭太大，挖機也沒有辦法」。當地仍在下雪，氣溫已跌至零下，村民大多被轉移到村附近的學校安置。

距受災區域約4公里的涼水村村民吳先生稱，他有朋友住在合興、和平村民組，對方安全，目前能夠通過電話與外界聯繫，但因交通受阻，無法離開災區。他介紹，發生山泥傾瀉的合興、和平村是屬於涼水村的兩個村民組，位於山腳下。大概居住了一百多戶，500多人，多為彜族，靠種植玉米和馬鈴薯為生。

多名村民稱，發生山泥傾瀉的山體曾現明顯裂縫。（極目新聞）

村民洪先生稱，山體附近有煤礦開採，他一個月前爬山種藥發現地上有裂縫，第2次去時發現裂縫變大、從一厘米變成半米寬。

《極目新聞》報道，村民李先生介紹，一個多月前已在山頂發現非常明顯的長裂縫，寬約數十厘米。該村中寨組一村民稱，其家離發生山泥傾瀉的村民小組有幾分鐘路程，但家附近的山體也出現裂縫，「我家房子後面的路，也有開裂」。

對於是否掌握村民反映山體此前有開裂的問題，涼水村黨支部胡書記表示此事需要咨詢政府部門。塘房鎮政府工作人員則稱未知具體情況，一切以官方通報為準。