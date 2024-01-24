強姦輪姦多名未成年女生　小學教師獲死刑　校長未報案被追刑責

湖南湘西兩名小學教師，因2001年至2020年期間先後強姦九名未成年女學生，分別被判處死刑及有期徒刑17年。而涉事學校的負責人亦因對犯罪線索置之不理，被依法追究刑事責任。



案情顯示，楊某某、糜某某原為湖南某小學教師2001年至2020年4月，楊某某在瀘溪縣兩間小學任教期間，利用其與被害人是親戚、師生等特定關係，採用欺騙、利誘、強迫等手段，先後強姦九名未成年女性，其中8人未滿14周歲，並夥同糜某某輪姦一名年僅12歲的女學生。

同時，楊某某、糜某某還利用教師身份，趁教育、管理學生之機，在教室、辦公室等場所猥褻多名未成年女學生。

2017年，有學生家長向該校校長包某某、副校長印某某反映楊、糜二人猥褻兒童行為。二人在收到線索舉報後未調查核實，也未向公安機關報案。此後，楊某某、糜某某繼續作案。

湖南湘西兩名小學教師，因2001年至2020年期間先後強姦九名未成年女學生，分別被判處死刑及有期徒刑17年。（資料圖片）

2020年5月16日，被害人黃某甲、黃某乙到瀘溪縣公安局報案稱多次遭到楊某某強姦、猥褻。公安機關立案偵查後發現了楊、糜二人的其他犯罪事實。同年8月，楊某某、糜某某因犯強姦罪、猥褻兒童罪分別被判處死刑、有期徒刑17年。

針對學校負責人對學生家長的反映置之不理，致使兩名教師繼續多次作案，瀘溪縣檢察院提前介入相關調查，依法追究了包某某、印某某的刑事責任。同時，紀委監委啟動追責問責，按規定免去了縣教體局分管校園安全的副局長職務。

據湖南省紀委監委網站上周五（19日）消息，中共湘西自治州委近日已發布關於巡視整改進展情況的通報，其中對於「未成年人犯罪與被侵害案件高發，性侵未成年人案件逐年上升，瀘溪縣教師強奸未成年女性案轟動全國被判處死刑」的問題，已階段性完成整改。